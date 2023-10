Les ventes de smartphones continuent de souffrir. Selon le cabinet Counterpoint Research, le marché mondial des smartphones atteint son niveau le plus bas depuis 10 ans pour un troisième trimestre. Il est en déclin de 8 % sur un an et c'est le neuvième trimestre consécutif de baisse.

Counterpoint Research souligne une reprise plus lente que prévu de la demande des consommateurs, même si le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord fait exception.

Samsung reste leader avec une part de marché de 20 % sur le troisième trimestre, devant Apple (16 %), Xiaomi (12 %), Oppo (10 %) et Vivo (8 %). Toutes ces marques connaissent une baisse des ventes comprise entre 9 % et 14 % sur un an.

Un rebond d'un trimestre à l'autre

Sans figurer dans le Top 5 mondial, Honor, Huawei et Transsion Group font partie des seules marques à enregistrer une croissance sur un an. Apple est par ailleurs un peu moins touché par la chute des ventes que ses principaux rivaux, grâce au lancement de la gamme iPhone 15 en septembre.

C'est une lueur d'espoir pour Counterpoint Research, d'autant que la disponibilité des nouveaux iPhone 15 a été limitée sur la période considérée et que le marché des smartphones a progressé de 2 % entre le deuxième et le troisième trimestre.

" Une période plus courte de disponibilité de l'iPhone 15 au troisième trimestre a entraîné un déplacement de la demande vers le trimestre suivant ", écrit le cabinet.

Pas de miracle pour 2023

Sur l'ensemble de l'année 2023, Counterpoint Research anticipe cependant que le marché des smartphones atteindra son plus bas niveau depuis 10 ans.

En particulier dans les marchés développés, c'est la confirmation que les habitudes des consommateurs pour changer de smartphones s'inscrivent dans la durée.

Counterpoint Research estime par ailleurs que la nouvelle génération de smartphones pliants de Samsung a reçu un accueil mitigé.