Commençons cette sélection par le smartphone Honor 70, sorti en fin d'année dernière, qui effleure l'excellence. Equipé d’un écran OLED de 6.67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, propulsé par un SoC Qualcomm Snapdragon 778G+, comptant jusqu'à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, il saura vous séduire tant par sa taille que par ses performances et son ergonomie.

Avec ses 3 capteurs photo à l'arrière (1 grand angle de 54 MP, 1 ultra grand-angle de 50 MP et un capteur de profondeur de 2 MP) et son capteur avant de 32 MP, vous pourrez immortaliser vos meilleurs moments en toute circonstance.

Grâce à sa batterie de 4800 mAh, tant endurante que performante, vous pourrez prolonger votre expérience plusieurs jours : fini le stress de la panne sèche ! De plus, ce Honor 70 est doté de la charge rapide à 65 W.

Chez Amazon, vous pourrez acquérir le Honor 70 à seulement 449 € !





Poursuivons cette sélection avec le Google Pixel 6a qui sera votre allié de tous les jours. On limite le budget, mais pas les performances !

Doté d’un écran OLED de 6,1 pouces, d'un processeur Google Tensor, de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, ce smartphone à petit prix saura vous satisfaire.

À l’arrière, il possède 2 capteurs photo de 12 MP, pour le grand-angle et l’ultra grand-angle, et, à l’avant, un capteur de 8 MP. Tous ces capteurs donneront une nouvelle dimension à vos photos.

Grâce à sa batterie de 4410 mAh et sa charge qualifiée de « rapide » (18W), ce smartphone aura une autonomie d’environ 15 heures en usage polyvalent.

Amazon propose le Google Pixel 6a au petit prix de 334 €, idéal pour remplir les tâches demandées sans sourciller.





Terminons enfin avec le realme GT Master 5G, de la puissance, de la capacité de stockage, le tout à prix contenu.

Au niveau des caractéristiques, il est équipé d’un écran AMOLED 6,43 pouces FHD+ en 120 Hz. Il intègre également un processeur Snapdragon 778G, 6 à 8 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage. On vous avait prévenu…

Cet appareil est également doté de 3 capteurs photo à l'arrière (64 MP, 8 MP et 2 MP) et d'un capteur avant de 32 MP, ce qui lui donne une excellente qualité d’image en toute circonstance.

Afin de prendre toujours plus de photos, il est équipé d’une batterie de 4300 mAh avec charge rapide de 65 W, rechargeable de 0 à 100% en 33 minutes seulement !

Chez Darty, vous trouverez le smartphone realme GT Master 5G 6 / 128 Go à seulement 279 €, ou encore la version 8 / 256 Go à seulement 322 €.



Pour finir, n’oubliez pas de profiter des bons plans Amazon du jour.