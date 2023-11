Commençons par le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G. Doté d'un écran 6,67 pouces FHD+ AMOLED et d'un processeur Snapdragon 732G octa-core puissant, il vous fait bénéficier d'un taux de rafraîchissement ultra élevé, assurant une grande fluidité à vos jeux et applications. Le smartphone offre un important stockage 8 + 256 Go ainsi qu'une vision toujours claire même en plein soleil.

Son appareil photo principal de 108 MP ultra large offre un champ de vision jusqu'à 120° et capture des millions de détails, pour des clichés d'une grande netteté même en zoomant.

Il est équipé d'une batterie très grande capacité de 5 000 mAh avec chargement turbo de 67 W. Le smartphone est doté de la technologie LiquidCool qui permet d'éviter les surchauffes et combine Dolby Atmos et Dolby Vision, pour une expérience visuelle et sonore saisissante.







D'autres smartphones affichent des remises, à savoir :

D'autres produits sont en réduction en ce moment, comme :







Tablettes

Aspirateurs

Retrouvez l'ensemble des offres AliExpress pour le Singles' Day sur cette page dédiée.

N'oubliez pas non plus tous nos autres bons plans AliExpress pour le Singles' Day :