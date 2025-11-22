Microsoft a acté la désactivation de Microsoft Defender SmartScreen pour les utilisateurs exploitant encore Internet Explorer ou plutôt le mode IE sur les versions récentes de Windows. Cette mesure concerne Windows 11 version 24H2 et 25H2 (et plus).

Elle marque une rupture avec les architectures de sécurité héritées et se justifie par la nécessité de moderniser la sécurité de Windows et de Microsoft Edge. Microsoft se débarrasse des dépendances techniques qui ne s'alignent plus avec les standards actuels de protection.

Du superflu qui n'a plus lieu d'être

Le mode IE est conçu exclusivement pour des sites intranet de confiance configurés par l'entreprise. Puisque les administrateurs définissent explicitement une liste blanche de sites autorisés, la fonctionnalité anti-phishing de SmartScreen devient redondante dans ce périmètre.

De plus, le maintien de la protection obligeait le système à conserver de vieux composants qui complexifiaient inutilement l'architecture générale de Windows 11.

Le niveau de protection des utilisateurs est-il compromis ?

Malgré ce retrait, Microsoft assure que la sécurité globale des données n'est pas sacrifiée grâce à d'autres mécanismes qui entrent en jeu.

Les fichiers téléchargés par le biais du mode IE continuent de recevoir les balises Mark-of-the-Web (MotW). Cela signifie que lorsque l'utilisateur tente d'ouvrir ces fichiers, le système d'exploitation prend le relais pour les analyser via l'interface Windows Shell.

Pas d'incidente ailleurs

Microsoft recommande vivement de basculer vers des navigateurs modernes pour tout accès externe sur Windows 11 afin de bénéficier de technologies comme l'isolation de site

" SmartScreen reste pleinement actif et pris en charge dans Microsoft Edge, Windows Shelle et autres environnements Windows ", souligne Microsoft.