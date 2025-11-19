Dans le cadre de sa conférence Ignite, Microsoft a affiché son ambition de positionner Windows comme le support de l'IA et en tant que plateforme d'exécution pour les utilisateurs. Cela passe par l'intégration d'agents IA, qu'il s'agisse de solutions maison ou d'outils tiers.

Le but est de permettre aux utilisateurs de déléguer des tâches chronophages ou complexes à des assistants qui opéreront en toute autonomie.

Comment ces agents IA vont-ils fonctionner ?

Une pierre angulaire sera une nouvelle fonctionnalité baptisée Ask Copilot, directement présente sur la barre des tâches, qui unifie la manière dont les utilisateurs interagissent avec Copilot et d'autres agents IA.

Une fois une tâche confiée à un agent, ce dernier se logera dans la barre des tâches sous la forme d'une icône discrète et avec un suivi de sa progression. Un survol de l'icône permettra à tout moment de voir ce que fait l'agent. Des badges visuels informeront également l'utilisateur. Un point d'exclamation jaune si l'agent a besoin d'aide, ou une coche verte pour signaler la fin d'une mission.

" Ask Copilot agira comme un contrôle intégré au shell qui permet d’invoquer facilement Copilot et Microsoft 365 Copilot depuis n’importe où dans le système d’exploitation, via la barre des tâches et le menu Démarrer ", explique Microsoft.

Des agents IA pourront être lancés en utilisant le menu Outils ou en tapant " @ ". La fonctionnalité sera entièrement optionnelle et avec la promesse d'un contrôle total pour les utilisateurs.

La vision globale de Microsoft pour Windows

Pour Microsoft, c'est une transformation profonde de Windows qui se prépare et afin d'en faire un système d'exploitation agentique. Chaque utilisateur pourra être en capacité d'exploiter l'IA.

Au-delà de la barre des tâches, Copilot s'ancre plus profondément dans d'autres recoins de Windows, comme l'Explorateur de fichiers où il pourra résumer un document en un clic ou aider à rédiger un e-mail basé sur son contenu.

Afin de garantir la sécurité, les agents IA opéreront dans un espace de travail dédié et un environnement de sandbox s'appuyant sur un compte Windows distinct pour éviter tout impact sur la session principale de l'utilisateur.

Cette omniprésence de l'IA est-elle vraiment ce que veulent les utilisateurs ?

Si Microsoft présente l'évolution comme une avancée majeure, la réception par les utilisateurs est pour le moins mitigée.

Avant sa conférence Ignite, Microsoft avait laissé filtrer la teneur de ses annonces en matière d'IA pour Windows. Sur les réseaux sociaux, des réactions ont été négatives.

Une part des utilisateurs estime que Microsoft ferait mieux de se concentrer sur la fiabilité, la performance et la facilité d'utilisation de Windows 11, avant d'y injecter autant de fonctionnalités d'IA.

L'avenir dira si la vision d'un système d'exploitation agentique finira par convaincre le grand public, ou si elle restera une proposition de niche.