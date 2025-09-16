Snap donne un sérieux coup d'accélérateur au développement de ses lunettes de réalité augmentée en présentant Snap OS 2.0, la nouvelle version du système d'exploitation qui anime ses Spectacles. Cette mise à jour prépare le lancement grand public des lunettes Specs prévu pour 2026.

Un navigateur Spectacles Browser repensé

Une nouveauté de la version 2.0 de Snap OS est la refonte du navigateur. Il n'est plus question d'un outil basique, mais d'un véritable navigateur optimisé pour les Spectacles.

Snap souligne des chargements de pages plus rapides et une consommation d'énergie réduite. L'interface a été épurée, avec un nouvel écran d'accueil intégrant des widgets et des favoris pour un accès quasi instantané. Il est possible de redimensionner les fenêtres comme sur un ordinateur portable.

Une avancée est l'intégration du support WebXR. Cette technologie ouvre la porte à des expériences de réalité augmentée directement depuis un site web, sans avoir besoin d'une application dédiée.

Des contenus projetés dans le réel

La fonctionnalité Lens Spotlight permet de superposer des contenus, comme les vidéos de créateurs, directement dans le champ de vision. L'affichage peut être fixé dans l'espace ou suivre l'utilisateur dans vos déplacements.

Snap précise que « l'orientation portrait du champ de vision de nos Spectacles est parfaitement adaptée à la vidéo verticale, vous permettant de profiter du contenu sans jamais avoir à baisser les yeux sur votre téléphone ».

Parallèlement, la nouvelle Lens Gallery facilite la visualisation et le partage des souvenirs. Elle présente des captures sous la forme d'un carrousel interactif, rendant l'organisation et l'envoi à des amis plus fluides.

La réalité augmentée partout, tout le temps

Pour que l'expérience reste stable même en mouvement, Snap introduit un Travel Mode. Cette fonction stabilise les contenus en réalité augmentée et les systèmes de suivi lorsque l'utilisateur est dans un avion, un train ou en voiture.

Pour l'écosystème applicatif, des centaines de développeurs d'une trentaine de pays sont déjà au travail. En outre, Snap signale l'arrivée prochaine du jeu « Synth Riders » sur ses lunettes. De quoi transformer le monde réel en terrain de jeu musical et interactif.