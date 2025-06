Snap a officiellement annoncé l'arrivée d'une nouvelle génération de ses lunettes de réalité augmentée (AR) pour 2026. Baptisées Specs, elles ne seront plus réservées aux développeurs comme le modèle actuel (Spectacles 5), mais bel et bien destinées au grand public.

Evan Spiegel, le patron de Snap, a confirmé que cette future version sera plus légère et nettement plus performante.

Une expérience avec Snap OS (pas Android XR)

Au cœur de ces futures Specs, point d'Android XR mais le système d'exploitation Snap OS qui sera enrichi de capacités d'intelligence artificielle.

Cette association permettra des fonctionnalités comme la traduction en temps réel affichée directement dans le champ de vision, l'assistance avec des instructions de recette pas à pas, ou encore des superpositions contextuelles pour aider à des tâches manuelles.

Les lunettes seront équipées de lentilles transparentes pouvant afficher des graphiques superposés au monde réel. Elles incluront également un assistant IA alimenté par la technologie de Snap, capable de traiter l'audio et la vidéo. Le tout fonctionnant de manière autonome grâce à une puce Snapdragon dédiée.

L'IA et les développeurs au centre de la stratégie

Snap s'appuie sur un écosystème déjà solide de 400 000 développeurs et plus de 4 millions de Lenses grâce à ses outils AR.

Pour enrichir davantage les possibilités, le groupe a annoncé des partenariats stratégiques, notamment avec OpenAI et Gemini sur Google Cloud, mais aussi avec Niantic Spatial afin d'intégrer leur système de positionnement visuel à Lens Studio et Specs. Il s'agira de créer une carte du monde partagée et optimisée par l'IA.

Des outils comme une API de reconnaissance vocale prenant en charge plus de 40 langues et une API permettant de générer des objets 3D à la volée seront mis à disposition. Dans le navigateur, WebXR sera pris en charge.

Un coup d'accélérateur sur un marché concurrentiel

Snap est confronté à une concurrence féroce de la part de géants comme Meta et Google. Meta envisagerait de dévoiler ses propres lunettes avec écran intégré (Hypernova) fin 2025, tandis que Google a indiqué des partenariats avec Warby Parker, Samsung et d'autres pour développer ses lunettes intelligentes Android XR.

Le prix envisagé pour les Specs n'a pas encore été dévoilé… ni leur apparence exacte. Un hypothétique succès dépendra de la capacité de Snap à les rendre innovantes, pratiques et abordables pour les consommateurs.