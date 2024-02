Maison mère du réseau social Snapchat, Snap doit publier ses résultats du dernier trimestre 2024 d'ici quelques heures. Avant cette publication, un document déposé auprès du gendarme boursier américain (PDF) indique que le groupe va se séparer d'environ 10 % de ses effectifs dans le monde.

" Afin de positionner au mieux notre entreprise pour exécuter nos priorités les plus élevées et de garantir que nous avons la capacité d'investir progressivement pour soutenir notre croissance au fil du temps, nous avons pris la décision difficile de restructurer notre équipe. "

En août 2022 et face à une baisse des dépenses publicitaires des annonceurs, Snap avait supprimé 20 % de ses effectifs de l'époque, soit plus de 1 200 personnes. Des projets comme Snap Originals (séries exclusives), Games (jeux mobiles) et Pixy (mini drone et caméra volante) avaient en outre été interrompus.

Près de 500 salariés concernés

Selon CNBC, la nouvelle vague de licenciements touchera de l'ordre de 500 personnes. Snap indique s'attendre à une charge avant impôts comprise entre 55 millions et 75 millions de dollars, principalement en rapport avec des indemnités de licenciement et des coûts annexes. La majorité des coûts devrait être engagée au cours du premier trimestre 2024.

Snap avait misé sur le service d'abonnement payant Snapchat+ dans le but de dégager de nouvelles possibilités pour la croissance de ses revenus. Snapchat+ a permis d'avoir accès en avant-première au chatbot My AI sur Snapchat. Cet agent conversationnel exploite la technologie d'IA générative utilisée pour ChatGPT d'OpenAI.

Ayant travaillé au sein de l'équipe MyAI de Snap en tant qu'ingénieur principal en machine learning, George Grigorev signale qu'il fait partie des personnes licenciées. Basé à Londres, il évoque un " véritable soulagement. "