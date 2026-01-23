Snap annonce une mise à jour significative de son Centre Parental, l'outil de contrôle parental de Snapchat. Cette annonce intervient après un accord amiable pour mettre fin à des poursuites aux États-Unis.

Quelles informations les parents peuvent-ils désormais consulter ?

Pour le suivi du temps d'écran et une plus grande transparence, les parents ont maintenant accès à une vue d'ensemble du temps moyen que leur adolescent a passé chaque jour sur Snapchat au cours de la semaine précédente.

L'option détaille l'utilisation selon les différentes sections de l'application : le Chat, la création de Snaps, l'exploration de la Snap Map (Carte Snap) ou le visionnage de contenus sur Spotlight et les Stories.

Snap espère que " ces informations peuvent aider à engager un dialogue sur un usage équilibré des écrans et de bonnes habitudes en ligne, en donnant aux parents des données concrètes pour nourrir la discussion ".

Comment la gestion des contacts est-elle améliorée ?

Le Centre Parental permettait déjà de voir la liste d'amis d'un adolescent. Une nouveauté réside dans le contexte fourni lors de l'ajout d'un nouvel ami.

Les parents peuvent dorénavant voir si le nouveau contact partage des amis en commun, s'il est enregistré dans le carnet d'adresses du téléphone ou s'il appartient à des communautés partagées.

Selon Snap, " ces signaux de confiance permettent aux parents de mieux comprendre les nouvelles connexions et d’avoir davantage l’assurance que leur adolescent échange avec quelqu’un qu’il connaît dans la vie réelle ".

Pourquoi cette mise à jour arrive-t-elle maintenant ?

Le timing de cette annonce n'est pas anodin. Elle suit de près un accord à l'amiable dans un procès où Snap, aux côtés de Meta, YouTube et TikTok, était accusé de nuire à la santé mentale des adolescents par des algorithmes addictifs.

Des documents internes révélés dans ces affaires judiciaires suggèrent que des employés de Snap avaient soulevé des inquiétudes sur de tels risques il y a près de neuf ans.

Avec les nouveaux outils, Snap cherche donc à la fois à répondre aux critiques et à donner des gages aux régulateurs. L'entreprise renforce son arsenal de protection, qui comprenait déjà des restrictions de contenu, la visibilité sur les interactions récentes et le blocage du chatbot My AI.