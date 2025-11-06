Snap Inc. et Perplexity officialisent un partenariat. Avec un déploiement prévu pour début 2026, le moteur de réponse IA de Perplexity sera directement intégré à Snapchat.

Cette intégration permettra aux utilisateurs de Snapchat de poser des questions et d'obtenir des " réponses claires et conversationnelles tirées de sources vérifiables ", le tout sans quitter l'application.

Un accord à 400 milliards de dollars

Perplexity versera à Snap 400 millions de dollars sur une période d'un an. Ce paiement, qui sera effectué par une combinaison de liquidités et d'actions, est conditionné à la réussite du déploiement mondial de l'intégration.

Pour Snap, c'est une validation de sa plateforme Snapchat comme canal de distribution pour les partenaires IA visant son audience de près d'un milliard d'utilisateurs actifs mensuels.

Une intégration aux côtés de My AI

La nouvelle fonctionnalité ne remplacera pas l'existant. L'intégration de Perplexity viendra s'ajouter au chatbot My AI de Snapchat, qui utilise déjà des modèles d'OpenAI et de Google.

Perplexity fonctionnera comme un moteur de réponse distinct, spécialisé dans la fourniture de réponses en temps réel issues de sources crédibles.

Snap précise cependant que, de la même manière que My AI, les messages envoyés à Perplexity serviront à " améliorer la personnalisation sur Snapchat ". Un point qui interpellera les utilisateurs soucieux de leur confidentialité.

Quelle est la vision des deux entreprises ?

Patron de Snap Inc., Evan Spiegel déclare : " Notre objectif est de rendre l'IA plus personnelle, sociale et amusante. [...] Ce partenariat reflète notre vision commune du potentiel de l'IA pour enrichrir les découvertes et les interactions sur Snapchat ".

Il laisse également entendre que d'autres partenariats IA pourraient suivre, voyant Snap comme un canal de distribution de premier plan pour les agents IA.