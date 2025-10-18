Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le domaine des énergies renouvelables en Allemagne. Loin des champs solaires traditionnels, c'est sur un lac de gravière à Gilching, en Bavière, que l'entreprise SINN Power a officiellement inauguré une installation pionnière : la première centrale photovoltaïque flottante à panneaux verticaux.

Ce projet de 1,87 MW, baptisé SKipp, pourrait bien redéfinir l'exploitation des plans d'eau artificiels pour la production d'électricité propre.

Quelle est la particularité de cette centrale solaire ?

Le secret de cette installation réside dans son système breveté SKipp, qui aligne les panneaux solaires verticaux selon une orientation est-ouest. Contrairement aux systèmes flottants classiques où les panneaux sont inclinés, cette configuration permet de capter de manière optimale la lumière du soleil le matin et le soir, des périodes où la production des centrales conventionnelles diminue et où la demande en électricité est forte.

La stabilité de l'ensemble est assurée par une structure ingénieuse ressemblant à une quille, qui plonge à 1,6 mètre sous la surface et permet aux modules de s'adapter aux mouvements du vent et des vagues tout en restant solidement ancrés.

Quels sont les avantages écologiques et réglementaires ?

Contrairement aux craintes que pourraient susciter de telles structures, les premières observations montrent un impact écologique positif. L'installation, qui n'occupe que 4,65 % de la surface du lac (bien en deçà de la limite légale de 15 % en Allemagne), a même vu la qualité de l'eau s'améliorer. Les structures flottantes ont rapidement été colonisées, créant de nouveaux habitats pour les poissons et les oiseaux nicheurs.

La disposition verticale, avec des couloirs d'eau de quatre mètres entre les rangées, assure également que la lumière du soleil continue d'atteindre la surface de l'eau et favorise une circulation naturelle, évitant les écueils écologiques des grandes plateformes flottantes traditionnelles.

Quel est le potentiel de cette nouvelle technologie ?

Au-delà de cette première installation, la technologie de SINN Power ouvre des perspectives considérables pour la production d'énergie renouvelable sur des plans d'eau jusqu'ici inexploités. Elle cible particulièrement les sites à forte consommation électrique, comme la gravière elle-même, qui prévoit de réduire sa dépendance au réseau de près de 70 %.

Le profil de production de la centrale, plus stable tout au long de la journée, est également un atout pour la stabilité des réseaux électriques régionaux. Conçu pour être modulable, le système est déjà techniquement prêt pour des applications en mer, ouvrant la voie au développement du solaire offshore.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette technologie est-elle plus résistante aux intempéries ?

Oui. Selon SINN Power, la conception du système offre une résistance aux tempêtes particulièrement élevée. La structure de montage permet aux modules de fléchir sous la charge du vent grâce à un système de câbles, ce qui minimise la prise au vent tout en offrant une grande stabilité face au mouvement des vagues.

Quel est le rendement de cette centrale ?

La centrale a une capacité installée de 1,87 MW et devrait produire environ 2 GWh d'électricité par an. Pour l'exploitant de la gravière, cela représente une réduction attendue de ses achats d'électricité sur le réseau pouvant atteindre 70 %, le surplus étant injecté dans le réseau public.

Y a-t-il d'autres projets de ce type en préparation ?

Oui, une deuxième phase d'expansion est déjà prévue pour le site de Gilching, qui ajoutera 1,7 MW de capacité tout en maintenant une couverture totale du lac inférieure à 10 %. De plus, SINN Power envisage de déployer sa technologie sur d'autres plans d'eau artificiels et en mer.