La conquête spatiale nous offre des perspectives toujours plus incroyables sur notre univers, et notre propre étoile n'est pas en reste. La sonde européenne Solar Orbiter vient de nous gratifier d'une vue spectaculaire du Soleil, capturée au plus près au fil de multiples clichés assemblés pour créer une image d'une richesse de détails inégalée, englobant à la fois le disque solaire et sa mystérieuse couronne externe.

Solar Orbiter au plus près du Soleil

Lancée pour étudier le Soleil sous toutes ses coutures, la sonde spatiale Solar Orbiter s'aventure là où peu d'engins sont allés. Pour réaliser certaines de ses observations les plus détaillées, elle s'est approchée le 9 mars dernier à seulement 77 millions de km de l'étoile. Cette proximité audacieuse est capitale pour saisir avec finesse les détails de l'atmosphère solaire et de son environnement immédiat, des éléments difficiles à observer avec la même clarté depuis la Terre. C'est l'un des grands avantages d'envoyer un observatoire directement dans l'espace proche de l'astre étudié.

Une image composite d'une précision folle

L'une des images les plus remarquables fournies par la mission n'est pas une simple photographie, mais une impressionnante mosaïque numérique. L'instrument EUI (Extreme Ultraviolet Imager), l'un des yeux de Solar Orbiter, a pris plus de 200 clichés individuels sur une période donnée. Ces derniers ont ensuite été soigneusement assemblés par les équipes au sol pour reconstituer une vue unique et gigantesque. Le résultat est une image de 157 millions de pixels (12 544 x 12 544 pixels) qui montre le disque solaire complet ainsi que sa couronne dans l'ultraviolet extrême. Rien que le soleil recouvre plus de 7505 pixels de large sur le cliché. Jamais cette couronne, l'atmosphère externe et surchauffée du Soleil, n'avait été imagée avec une telle résolution combinée à une aussi large couverture, révélant une incroyable profusion de filaments, boucles et jets de plasma.

Pour profiter pleinement du travail réalisé, l'ESA a mis en place une page dédiée permettant de plonger dans le cliché, et de s'attarder sur certains points précis qui proposent quelques explications. Le site est consultable ici.

Mieux comprendre notre étoile et son influence

Ces prouesses visuelles ne sont pas une fin en soi. Les données collectées par Solar Orbiter, y compris ces images spectaculaires, sont fondamentales pour faire avancer la science solaire. En observant de près la couronne et les régions polaires du Soleil (une autre capacité unique de la mission), les scientifiques cherchent à comprendre les mécanismes qui génèrent le vent solaire, ce flux constant de particules qui influence tout le système planétaire. Décrypter la connexion complexe entre le Soleil et l'héliosphère est essentiel pour affiner nos modèles physiques et améliorer notre capacité à anticiper la météo spatiale, dont les humeurs peuvent perturber nos technologies sur Terre.