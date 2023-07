Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de trois produits soldés qui vous permettront d'économiser de l'argent. Il y en aura pour tous les gouts et toujours à prix réduit.

Commençons par le PC portable HP Victus 15-fa0000sf. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" FHD IPS à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Core i7 12650H couplé à 16 Go de mémoire vive (RAM). Il utilise une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti et un disque SSD de 512 Go, sur lequel est installé Windows 11.

Ce PC portable HP Victus 15-fa0000sf est proposé à 999 € au lieu de 1299 € soit 23% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





Continuons avec l'aspirateur balai laveur Roborock DYAD. L'aspirateur intègre un réservoir d'eau propre de 620 ml et un réservoir d'eau sale de 850 ml. De plus, l'appareil est doté d'une batterie au lithium de 5000 mAh offrant une autonomie de 35 minutes, soit environ 280 m² en une seule traite. Avec ses trois brosses et son rouleau humide, il laissera un sol propre et sec grâce à une puissance d'aspiration de 13 000 Pa.

Cet aspirateur balai laveur Roborock DYAD est soldé à 219,99 € au lieu de 329,99 € soit 33% de remise immédiate chez Rue du commerce. Comptez 3,99 € pour la livraison, sous 3 jours.





Enchainons avec la trottinette électrique Aovo ES80 M365 Pro. Cet engin de mobilité est doté d'un moteur de 350 W, alimenté par une batterie de 36 V / 10,4 Ah. Elle vous propulse à 25 km/h en toute sécurité grâce aux pneus de 8,5" anti chocs. L'écran LCD vous informe de la vitesse instantanée, l'autonomie restante et bien d'autres.

Cette trottinette électrique Aovo ES80 M365 Pro est vendue 279 € au lieu de 400 € soit 30% de ristourne chez Cdiscount. La livraison est offerte pour le lendemain.





