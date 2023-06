Un lancement de solde réussi pour les différents commerçants, ça fait plaisir. Mais comme de coutume, nous en avons encore sous la manche et allons vous présenter une sélection d'articles soldés ou en promotion dans une multitude de rayons.

Commençons par le smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold 3. Ce mobile est doté d'un écran de 7,6" HD+ 120 Hz incluant la technologie HDR10+. Il est propulsé par un processeur Snapdragon 888 couplé à 12 Go de mémoire vive (RAM). Côté photo, il intègre un triple capteur arrière de 12 MP ainsi qu'une caméra avant de 10 MP. Vous pourrez stocker tout cela dans ses 256 Go d'espace de stockage et vous pourrez utiliser l'appareil pendant environ 18h grâce à sa batterie de 4400 mAh.

Ce smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold 3 est proposé au prix de 699 € au lieu de 1739 € soit 60% de réduction chez Rue du commerce. Comptez 2,99 € pour la livraison sous 72 heures.

D'autres smartphones affichent des réductions à savoir :

Smartphone







Et d'autres produits sont en promotion comme :

Écran PC

Matériel divers







Et n'oubliez pas de consulter notre focus sur les imprimantes jet d'encre et laser à prix cassé ainsi que les plus belles offres des soldes d'été de la 1ère journée des soldes d'été.