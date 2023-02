Un aspirateur balai vous donne envie ? Ou alors vous souhaitez améliorer votre matériel informatique ? Notre sélection de produits du jour vous guide afin de faire le meilleur choix. Au programme, des économies et de la qualité.

Souris sans fil Logitech M330 Silent Plus

Sa technologie SilentTouch réduit le son des clics de 90% tout en gardant la même fonction. La prise en main est ergonomique et ambidextre, ce qui la rend utilisable par tout le monde. Cette souris sans fil est compatible sur tous les systèmes d'exploitation connus tels que Windows, Mac et Linux.

Vous trouverez cette souris sans fil Logitech M330 au prix de 22,99 € chez Amazon soit 49 % de réduction.





Enceintes Logitech Z313 2.1

Les enceintes Logitech Z313 sont vendues avec un boitier de commande filaire vous permettant de moduler le son depuis celui-ci. Un son riche et équilibré est émis des haut parleurs latéraux ainsi que de son caisson de basse, le tout faisant tout de même 50W RMS. Ces enceintes se branchent en Jack 3.5 mm sur votre périphérique préféré (que ce soit un ordinateur, un téléphone, une TV etc...) et une prise casque est disponible sur le boitier de commande filaire.

Ce kit d'enceintes Logitech Z313 2.1 est proposé à 33,74 € chez Amazon soit 44% de remise.





Disque SSD Samsung 870 QVO

Samsung est toujours présent quand il s'agit de disque SSD. Ce disque SSD possède une vitesse de transfert et d'exécution plus rapide qu'un disque mécanique classique, appelé HDD. Avec une capacité de 1 To, il pourra stocker vos données, vos jeux et lancera les applications plus rapidement qu'un HDD.



Chez Amazon, ce disque SSD Samsung 870 QVO 2,5" 1 To est à 72,99 € soit 34% de réduction.





Écran LG 24"

Cet moniteur LG 24MP88HV 24" est un best-seller dans le domaine. Sa dalle IPS et sa résolution de 1920x1080 en Full HD rendent des images claires et millimétrées. Avec un taux de rafraichissement de 75 Hz, vos parties de jeu vidéo ne pourront être que plus immersive.

Ce magnifique écran LG 24MP88HV est affiché à 129,99 € soit -43%.





Rowenta Air Force Flex 560

Cet aspirateur balai est conçu pour se faufiler partout. En effet, grâce à la technologie Flex de chez Rowenta, il passera aussi bien sous la table que dans les coins les plus inaccessibles. De plus, avec une autonomie de 35 minutes, il vous permettra de faire le tour de la maison entièrement sans devoir passer par la case recharge.

Cet aspirateur balai Rowenta Air Force Flex 560 est vendu à 357,61 € chez Amazon soit 28% de ristourne.

