En prévision des soldes estivales de 2023, qui ont débuté ce 28 juin et dureront jusqu'au 25 juillet, idealo, un moteur de comparaison de prix leader en Europe et en France, a examiné les habitudes d'achat en ligne en France. Idealo révèle ainsi les offres auxquelles les consommateurs peuvent s'attendre et met en évidence le top 20 des produits et le top 10 des catégories les plus surveillées en vue des soldes d'été 2023.

Idealo a examiné les catégories de produits les plus recherchées lors des soldes d'été 2022 (du 22 juin au 19 juillet). Le niveau de demande pour la catégorie la plus recherchée a été utilisé comme indice de demande de base 100.

Quelle conclusion peut-on en tirer ? Pendant les soldes d'été 2022, les réductions pour les catégories les plus populaires étaient de -1% pour les téléphones intelligents, de -4% pour les téléviseurs et de -5% pour les piscines. De plus, les prix des montres connectées et des appareils photo hybrides ont même augmenté de 2% pendant les soldes, un comble...

Quels produits surveiller cet été ?

En se basant sur les articles les plus suivis par les utilisateurs d'idealo entre le 1er mai et le 2 juin 2023, le comparateur dévoile les produits les plus demandés pour les soldes estivales. Pour chaque produit, idealo a enregistré le prix moyen actuel ainsi que le prix moyen souhaité par les utilisateurs.

Disons le tout de suite, les produits les plus populaires appartiennent exclusivement à la catégorie des technologies de pointe : les écouteurs Apple AirPods Pro 2 occupent la première position, suivis de près par la console de jeu Sony PlayStation 5 (PS5) Édition Standard et le jeu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (Switch), pour lesquels les consommateurs français espèrent obtenir une réduction de 9%.

Et en termes de catégories ?

Selon la méthodologie mentionnée précédemment, mais cette fois-ci concernant les catégories de produits, idealo dévoile le top 10 des catégories les plus surveillées. Pour les soldes d'été 2023, elles restent similaires à l'année précédente, avec les smartphones toujours en tête, suivis des téléviseurs et enfin des cartes graphiques.

Cette popularité s'explique par des prix continuellement en hausse dans ces segments. En effet, les consommateurs français espèrent bénéficier de réductions d'environ 20 % en moyenne pour ces articles et même pour les consoles de jeux.

Les Français veulent se battre contre la chaleur

En observant les catégories de produits ayant enregistré la plus forte augmentation de la demande entre mai et juin 2023, idealo a remarqué que les consommateurs français, sans grande surprise, étaient à la recherche de moyens de se rafraîchir pendant cette période de canicule.

La demande de climatiseurs a ainsi connu une hausse de 72 % entre le 6 mai et le 4 juin par rapport aux 30 jours précédents. De plus, la recherche de piscines et d'accessoires de piscine tels que les bâches, les liners et les robots de piscine ont également augmenté considérablement ces dernières semaines, malgré les restrictions d'eau qui se profilent.

Vous pourrez retrouver tous nos bons plans concernant les soldes d'été sur cette page dédiée.