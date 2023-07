Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de trois articles affichant des promotions pour la période des soldes d'été 2023.

Commençons par le smartphone OPPO Find X5. Cet appareil est doté d'un écran de 6,5" à une définition de 2400 x 1080 px. Il est équipé d'un processeur Snapdragon 888 couplé à 8 Go de mémoire vive (RAM) ainsi que 256 Go d'espace de stockage. Côté photo, il intègre un triple capteur arrière 50 + 50 + 13 MP. Sa batterie de 2 x 2400 mAh vous assure une autonomie de plus de 24 heures.

Ce smartphone OPPO Find X5 est proposé à 489 € au lieu de 699 € soit 30% de réduction chez Darty. La livraison et le retrait en magasin sont gratuits.





Continuons avec le PC portable Dell G15 5510-585. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" FHD à une définition de 1920 x 1080 px. Il est propulsé par un processeur Intel Core i7 10870H couplé à 16 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060. Windows 10 est installé d'origine sur son disque SSD NVMe M.2 de 512 Go.

Ce PC portable Dell G15 5510-585 est soldé à 799,99 € au lieu de 1299,99 € soit 38% de remise immédiate chez Rue du commerce. La livraison vous coutera 2,99 € dans un délai de 3 jours.





Enchainons avec l'aspirateur balai Dyson V8 Absolute. Cet appareil vous permet de nettoyer votre maison à la vitesse de l'éclair, notamment grâce à sa puissance d'aspiration de 115 AW. Sa batterie de 21,6 V vous confère une autonomie de 40 minutes, selon le mode choisi. Le réservoir à poussières a une contenance de 500 ml.

Cet aspirateur balai Dyson V8 Absolute est commercialisé à 299 € au lieu de 399 € soit 25% de ristourne chez Boulanger.





Nous vous invitons à consulter nos meilleurs bons plans du jour avec un disque SSD SATA à moins de 15 € mais pas que.