Commençons par la tablette Xiaomi Redmi Pad 4 128Go.



Elle est dotée d'un grand écran 2K de 10,61 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90Hz ainsi que de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Son processeur MediaTek Helio G99, gravé en 6nm pour une faible consommation, permet de fluidifier le fonctionnement et l'affichage de vos applications.

Le stockage de 128 Go est extensible via carte micro SD.



La connexion Wi-Fi 802.11 ac et le Bluetooth 5.3 sont intégrés.





On peut compter sur une batterie longue durée de 8 000 mAh et la tablette permet une charge rapide de 18W.



Une caméra frontale 8MP ultra-large placée horizontalement est spécialement conçue pour les appels vidéo de groupe.

La Xiaomi Redmi Pad 4 128Go est en solde à 159,75 € au lieu de 299,90 €, soit une remise de 47% sur Amazon.





