Commençons par l'Apple Watch SE avec GPS (2ème génération).

Elle est dotée d'un cadran 40mm Retina LTPO OLED et offre jusqu'à 18 heures d'autonomie.

Elle vous permet d'accéder à un suivi santé complet avec notifications de fréquence cardiaque élevée ou faible, notifications d’arythmie, notifications de niveau de santé cardiovasculaire faible, etc.

La montre est étanche jusqu'à 50 mètres et propose une navigation précise avec GPS/GLONASS/Galileo/QZSS. Elle peut détecter les chutes et une fonction SOS urgence est disponible.

L'Apple Watch SE avec GPS (2ème génération) est proposée d'occasion en très bon état à 200 € ou neuve à 229,89 € sur Rakuten. Apple indique sur son site un prix de base de 279 €.







Passons maintenant au pack écouteurs sport Jabra Elite 8 Active + socle de charge.

Ces écouteurs à réduction de bruit offrent une autonomie jusqu'à 32 heures. Ils vous permettent de gérer facilement les appels et la musique avec le kit mains-libres.



Grâce à l'indice IP57, ils résistent sans problème à la pluie et à l'eau.

Les Elite 8 Active proposent un mode conversation et un mode bruit ambiant et sont compatibles avec Alexa, Google Assistant et Siri. On peut également utiliser un seul écouteur pendant que l'autre se recharge.

Le pack écouteurs sport Jabra Elite 8 Active + socle de charge est en promotion à 149,99 € au lieu de 179,99 €, soit une remise de 17% sur Boulanger. Le prix de base donné pour les écouteurs sur le site de Jabra est de 229,99 €.





Enchaînons avec l'écran PC gaming MSI LED Optix G2712.

Cet écran 27 pouces IPS FHD (1920 x 1080) offre un taux de rafraîchissement de 170Hz, un temps de réponse de 1 ms et un grand angle de vue de 178°.

Il dispose d'une plus grande couverture de gamut que la plupart des autres moniteurs, pour des couleurs et des détails plus réalistes.

Un tuner noir intelligent fait également ressortir les détails dans les zones sombres.

L'écran PC gaming MSI LED Optix G2712 est au prix de 179,90 € au lieu de 209,90 €, soit une remise de 14% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 4,99 €.







Continuons avec le bloc d'alimentation EVGA Supernova 850 P6.

Certifiée 80PLUS Platinum, cette alimentation 100% modulaire ATX/EPS de 850W offre une grande efficacité avec une ondulation et un bruit faibles.

Elle dispose d’un ventilateur à roulement dynamique fluide de 135 mm ainsi que d’un système de contrôle thermique intelligent EVGA ECO.

L'alimentation réunit également un convertisseur résonnant LLC à pont complet et une conception DC-DC.

Le bloc d'alimentation EVGA Supernova 850 P6 est en réduction à 125,90 € au lieu de 158,99 €, soit une remise de 21% sur Rue du Commerce. La livraison est gratuite. Le site officiel indique un prix de $209,99, soit environ 193 €.







Enfin, terminons notre top 5 avec la souris sans fil pour Mac Logitech Lift.



Cette souris verticale ergonomique est conçue pour être confortable tout au long de la journée : grâce à l'angle de 57 degrés, votre main reste dans une position naturelle, soulageant ainsi votre poignet et votre bras.

Ses clics sont silencieux et la SmartWheel magnétique assure un défilement fluide.

4 boutons sont personnalisables.

La souris est compatible avec les modèles Apple MacBook Pro, MacBook Air, iMac et iPad via Bluetooth Low Energy (BLE).

La souris sans fil pour Mac Logitech Lift est en solde en ce moment à 49,99 € au lieu de 59,99 €, soit une remise de 17% sur Amazon. (prix conseillé : 79,99 €)





