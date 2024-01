Commençons par le Samsung Galaxy S23+ 256Go 5G.

Il est doté d'un écran Dynamic AMOLED Full HD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant monter jusqu'à 120Hz.

On trouve 256 Go de ROM et 8 Go de RAM.



Le Galaxy S23+ embarque un processeur Snapdragon 8Gen2 puissant, efficace et moins énergivore avec 8 cœurs et allant jusqu'à 2,4 GHz.

Son capteur principal de 50MP permet de prendre des photos en très haute définition et ultra détaillées. Un mode Nuit amélioré grâce à l'IA, un mode spécial astrophotographie ainsi qu'une fonctionnalité de retouche de photos et vidéos sont également disponibles.

Le Samsung Galaxy S23+ 256Go 5G est disponible au prix de 661,88 € sur Rakuten. Le prix de base donné sur la plupart des sites est de 1 159 €, ce qui fait donc une remise de 42%. La livraison est gratuite.







Passons maintenant à l'aspirateur balai sans fil Ultenic U12 Vesla.

Il est équipé d'un moteur numérique de 450 W à faible bruit et assure une aspiration jusqu'à 30kpa (140AW).

4 modes de vitesse sont disponibles et un système de filtre à cyclone ainsi qu'un filtre à cinq couches maintiennent une aspiration élevée et un air plus propre tout au long du nettoyage.

Il offre jusqu'à 45 minutes d’autonomie et l'écran tactile LED affiche différentes couleurs d'ambiance ainsi que le niveau de la batterie et les erreurs détectées.

Grâce à la technologie GreenEye, le laser vert révèle la poussière microscopique sur les sols durs et identifie les zones les plus sales. Des lumières LED sont également présentes pour faciliter l'éclairage des coins sombres.

L'aspirateur est fourni avec un tube télescopique et une tête de brosse anti-enchevêtrement. Le réservoir à poussière de 1 L se vide en un clic.

L'aspirateur balai Ultenic U12 Vesla est en promotion à 143,99 € sur Boulanger. Le prix de base annoncé sur le site officiel est de 399,99 €, ce qui fait une remise de 64%. La livraison est offerte.





Continuons avec l'iPad 2022 - Bleu

Il est doté d'un écran LCD Retina IPS de 10,9 pouces (2360 x 1640 pixels).



On trouve 3 Go de RAM et 64 Go pour le stockage.

L'iPad embarque une puce A14 Bionic puissante en 5 nm avec 6 cœurs et allant jusqu'à 2 GHz ainsi qu'un appareil photo grand‑angle de 12MP et une caméra avant de 12MP.



Sa batterie de 28,6 Wh permet jusqu'à 10 heures d'autonomie et 2 haut-parleurs sont intégrés.

L'iPad 2022 - Bleu est en solde à 479,99 € au lieu de 685,70 €, soit une remise de 30% sur Rue du Commerce. La livraison est gratuite.

Il est également disponible sur Rakuten au prix de 445,99 €.





Enchaînons avec le PC portable gaming Gigabyte AORUS 15 - 9KF-E3FR383SH.

Il est doté d'un écran Full HD de 15,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144Hz ainsi que d'un système de refroidissement efficace.

Le PC embarque un processeur Intel Core i5-12500H associé à 8 Go de RAM DDR5 4800 Mhz et une carte graphique GeForce RTX 4060 GDDR6 (140W).

Côté stockage, on trouve un SSD de 512 Go.

Son clavier rétroéclairé RGB par zone vous permet de personnaliser les couleurs.

Le PC portable gaming Gigabyte AORUS 15 - 9KF-E3FR383SH est en réduction à 999,99 € au lieu de 1 399,99 €, soit une remise de 29% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 2,99 €.





Enfin, terminons notre top 5 avec la montre connectée Samsung Galaxy Watch5 Pro.

Elle est dotée d'un cadran 45mm Super AMOLED et est étanche jusqu'à 50 mètres.

La Galaxy Watch5 Pro mesure votre activité physique (pas, calories...) et détecte plus de 90 activités sportives.

Elle analyse votre fréquence cardiaque et votre état de santé cardiovasculaire et le Capteur BioActive peut également enregistrer votre tension artérielle.

Idéale pour les cyclistes et randonneurs, la nouvelle fonctionnalité Suivi d'itinéraire vous permet d'importer vos itinéraires d'entraînement au format GPX depuis votre smartphone vers votre montre. Utilisez la fonction Retour guidé pour revenir à votre point de départ.



Sa batterie de 590 mAh permet une autonomie longue durée et la montre prend en charge les appels Bluetooth (5.2).

La montre connectée Samsung Galaxy Watch5 Pro est au prix réduit de 299 € au lieu de 349 €, soit une remise de 14% sur Boulanger. Livraison à partir de 8,99 €.

On également la trouver d'occasion comme neuve à 199,99 € sur Rakuten.







