Commençons par la tablette Samsung Galaxy Tab A9+ 64Go.

Elle est dotée d'un grand écran Full HD de 11 pouces et d'un processeur Qualcomm SM6375 qui assure une grande réactivité et fluidité de navigation.

La Galaxy Tab A9+ intègre également un appareil photo de 8MP, 4 haut-parleurs et un Wi-Fi fiable et rapide.

On peut compter sur 64 Go de stockage et une mémoire vive de 4 Go.

La Samsung Galaxy Tab A9+ 64Go est en promotion à 199,90 € au lieu de 259,90 €, soit une remise de 23% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 3,99 €.

On peut également retrouver les articles suivants en solde en ce moment :

Alimentation Seasonic Focus GX750 à 94,99 € soit -9% (750W, ATX 12V / EPS 12V, 100% modulaire, 80 Plus Gold)

Pack PC Corsair 4000D AIRFLOW Tempered Glass à 259,90 € soit -21% (+ RMx Series RM1000x 80PLUS Gold + 3 ventilateurs PWM 120mm iCUE SP120 RGB ELITE Performance avec Lighting Node CORE)

Processeur AMD Ryzen 7 5800X à 229,99 € soit -43% (8 cœurs, 16 threads, fréquence de base 3,8GHz...)

Apple Watch Serie 8 - reconditionnée parfait état à 288 € soit -42% (41mm, étanche 50m, détection des accidents, GPS, autonomie jusqu'à 18h, suvi santé...)







