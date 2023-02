Les soldes d’hiver sont toujours présentes dans toutes les boutiques françaises et en particulier chez Boulanger qui propose des offres à ne pas rater.

Commençons par faire un focus sur l'excellente barre de son JBL Bar 500 qui possède de nombreuses fonctionnalités avancées. Elle dispose d'un caisson de basse et de multiples ports de connexion qui sauront répondre à vos demandes sonores en tout temps et en tout lieu.

Avec ses 590W RMS diffusés par 7 haut-parleurs en Dolby Atmos (système audio permettant de réfléchir le son sur le plafond et les murs pour des effets 3D), elle vous mettra en totale immersion.

Étant entièrement sans fil (pas de câble entre la barre de son et le caisson), elle possède tout de même les connexions filaires les plus classiques (HDMI, optique et Ethernet) ainsi que les connexions sans fil type Wi-Fi et Bluetooth.

Sur le site de Boulanger, vous trouverez cette barre de son JBL Bar 500 au prix de 399 € soit 38% de remise.



