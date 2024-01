Commençons par le PC portable HP Chromebook 14a-na0005sf.

Il est doté d'un écran FHD de 14 pouces et d'un processeur Intel Celeron B830.

On trouve 8 Go de RAM ainsi qu'un stockage de 128 Go eMMC.

Grâce à Chrome OS qui optimise en permanence les performances de la batterie, vous pouvez profiter d'une autonomie jusqu'à 14 heures et le PC se recharge rapidement.

Des haut-parleurs stéréo optimisés par Bang & Olufsen sont également intégrés.

L'ordinateur portable HP Chromebook 14a-na0005sf est en solde à 229 € au lieu de 339 €, soit une remise de 32% sur Amazon.

D'autres PC portables HP sont proposés à prix réduit en ce moment, comme :

On peut également trouver les produits suivants en réduction :









N'oubliez pas notre top 5 des soldes du jour avec HONOR Magic6 Lite, iPhone 14, Pixel 8, écran PC Dell Alienware et Realme Pad, les soldes Dyson ou encore nos bons plans liseuses.