Commençons par le smartphone HONOR Magic6 Lite 5G.

Il est doté d'un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec un résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120Hz.

Il est équipé d'une triple caméra arrière avec un objectif principal ultra-clair de 108MP.

La batterie à haute densité énergétique offre une autonomie allant jusqu'à 2 jours et un chargeur rapide 20W est fourni.

Le Magic6 Lite embarque un processeur Snapdragon 6 Gen 1 en 4nm et on peut compter sur 8 Go de RAM et 256 Go pour le stockage.

Le smartphone HONOR Magic6 Lite 5G est disponible au prix de 299 € grâce au coupon de 60 € offert sur Amazon, au lieu de 359,90 €. La livraison est gratuite.



Passons à l'iPhone 14 128 Go 5G.

Il est doté d'un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec verre Ceramic Shield.

Son autonomie lui permet de tenir une journée entière et jusqu’à 20 heures en lecture vidéo.



L'iPhone 14 embarque une puce A15 Bionic avec GPU 5 cœurs.

On trouve également un double capteur photo 12MP + 12MP avec un mode Action, pour des vidéos stables et fluides lorsque vous êtes en mouvement, et un mode Cinématique en 4K Dolby Vision jusqu’à 30 i/s.

L'iPhone 14 128 Go 5G est proposé à 679,99 € au lieu de 869 €, soit une remise de 21% sur Rakuten. La livraison est offerte.

Il est également disponible reconditionné en parfait état à 618 € ou d'occasion comme neuf à 650 € sur Rakuten.

Enchaînons avec le Google Pixel 8 128 Go 5G.

Il est équipé d'un écran haute résolution de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz.

La batterie adaptative du Pixel peut offrir plus de 24 heures d'autonomie et jusqu'à 72 heures avec l'ultra économiseur de batterie.

Il embarque une puce puissante et rapide Google Tensor G3 dotée de l'IA de Google.

Le Pixel 8 offre de multiples fonctionnalités pour les photos et vidéos, comme la Meilleure Prise qui combine plusieurs photos dans une seule image impeccable, la Gomme magique audio qui atténue les bruits indésirables grâce à l'IA de Google ou encore le mode Vision de nuit avec Astrophotographie.

Le VPN Google One est intégré.

Le Google Pixel 8 128 Go 5G est au prix de 566,99 € au lieu de 799 €, soit une remise de 29% sur Rakuten. La livraison est offerte.

Continuons avec l'écran PC gaming Dell Alienware AW3423DWF.

Cet écran incurvé 1800R QD OLED de 34 pouces offre une résolution WQHD de 3440 x 1440 avec un taux de rafraîchissement de 165Hz et un temps de réponse de 0,1ms. Il couvre 99,3% d'espace colorimétrique DCI-P3.

Il est également doté de FreeSync Premium Pro et du HDR400.

L'écran PC gaming Dell Alienware AW3423DWF est en promotion à 899 € au lieu de 1 079 €, soit une remise de 17% sur Amazon. La livraison est gratuite.



Enfin, terminons avec la tablette Realme Pad 32 Go.

Elle est dotée d'un écran LCD de 10,4 pouces d'une résolution de 2000 x 1200 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 90Hz.

Elle intègre une puce Mediatek Helio G80 (12 nm) ainsi qu'un capteur photo 8MP et 4 haut-parleurs.

On trouve 3 Go de RAM et un stockage de 32 Go extensible via Micro SD.

La tablette embarque une batterie de 7100 mAh qui offre une autonomie jusqu'à 12 heures.

La tablette Realme Pad 32 Go est en solde à 129 € au lieu de 159 €, soit une remise de 19% sur Boulanger. La livraison standard est offerte.

