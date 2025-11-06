Le Soleil a récemment produit deux éruptions majeures de classe X, provoquant des perturbations radio sur Terre. Une tache solaire très active, baptisée AR4274, est désormais tournée vers notre planète, augmentant le risque de tempêtes géomagnétiques et la probabilité d'observer de spectaculaires aurores boréales dans les jours à venir.

Le cycle solaire actuel, le 25ème du nom, monte progressivement en puissance et approche de son apogée. Dans ce contexte, l'apparition de régions magnétiquement complexes à la surface du Soleil n'est pas une surprise, mais l'intensité des récents événements a tout de même attiré l'attention des observatoires du monde entier, qui n'avaient pas enregistré de telles explosions depuis plusieurs mois.

Deux explosions majeures en quelques heures

Le 4 novembre 2025, le Soleil a été le théâtre de deux éruptions solaires de classe X, la catégorie la plus puissante qui soit. Ces événements, précisément classés X1.1 et X1.8, sont les premiers de cette ampleur depuis juin 2025 et témoignent d'un réveil brutal.

Ils ont immédiatement provoqué des pannes radio de niveau R3 (fortes) sur la partie de la Terre alors éclairée, affectant principalement les Amériques et l'océan Pacifique.

Ces pannes peuvent perturber durablement les communications à haute fréquence utilisées par des secteurs critiques comme l'aviation et le transport maritime.

Des nuages de plasma projetés dans l'espace

Chacune de ces puissantes éruptions a été accompagnée d'une éjection de masse coronale (CME), un immense et fascinant nuage de plasma magnétisé projeté à grande vitesse dans l'espace.

Selon les premières modélisations de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), ces deux CME initiales ne sont pas directement dirigées vers la Terre.

Cependant, leurs bords pourraient tout de même frôler notre champ magnétique et interagir avec un flux de vent solaire rapide, ce qui laisse entrevoir la possibilité de tempêtes géomagnétiques de niveau G3 (fortes) autour des 6 et 7 novembre. Ce phénomène est une excellente nouvelle pour les chasseurs d'aurores boréales, car il pourrait engendrer des spectacles lumineux particulièrement vifs et étendus.

La tache solaire AR4274, une menace à surveiller ?

L'origine de toute cette agitation est une région active particulièrement instable, baptisée AR4274. Ce groupe de taches solaires, décrit par les experts comme étant magnétiquement très complexe, ne s'est pas arrêté là et a également produit une éruption significative de classe M7.4 le 5 novembre.

Le principal sujet de préoccupation pour les prochains jours est simple : par le jeu de la rotation du Soleil sur lui-même, cette région se trouve maintenant orientée directement face à la Terre.

Toute future explosion pourrait donc avoir des conséquences bien plus directes pour notre planète et ses infrastructures. Les prévisionnistes estiment à 15 % la probabilité d'une nouvelle éruption de classe X dans les jours à venir. L'activité ne semble pas vouloir faiblir, et les agences spatiales gardent un œil attentif sur cette région qui pourrait bien nous réserver d'autres surprises.