Comme tous les 11 ans environ, le Soleil arrive au milieu de son cycle d'activité intense représenté par l'actuel cycle solaire 25 (depuis qu'il est observé régulièrement à partir des années 1750).

Cette suractivité se traduit par une multiplication des taches solaires à sa surface et de puissantes bouffées de particules énergétiques s'évacuant dans l'espace et atteignant parfois la Terre où elles sont alors déviées par notre bouclier magnétique naturel.

Cela occasionne de magnifiques aurores boréales visibles jusqu'aux latitudes tempérées alors qu'elles ne se manifestent habituellement qu'aux pôles. Depuis le début de l'année, ces vents solaires ont touché la Terre à plusieurs reprises et généré des aurores boréales plus ou moins visibles en fonction de l'intensité des tempêtes géomagnétiques déclenchées.

Au milieu du cycle 25

L'une des puissantes d'entre elles, catégorisée X9.0, a été observée début octobre et a de nouveau produit des aurores boréales visibles jusqu'en France. Selon la NASA et la NOAA, la suractivité du cycle solaire 25 vient d'atteindre son maximum et va désormais progressivement descendre en intensité.

A gauche, le Soleil à son minimum d'activité en décembre 2019, à droite le même proche de son maximum en mai 2024 (credit : NASA / Solar Dynamic Observatory)

Cela prendra quelque temps et l'on pourrait encore profiter d'aurores boréales durant les mois à venir. S'il est difficile de définir le moment exact du pic dans le cycle d'activité solaire (souvent identifié a posteriori), l'un des marqueurs évidents reste le décompte du nombre de taches solaires à sa surface.

Il y a encore beaucoup de choses à apprendre de l'observation des cycles solaires et il apparaît déjà que le cycle solaire 25 est un peu plus intense que ce qui était projeté.

Anticiper une météo spatiale

L'analyse de l'activité solaire durant ces cycles intenses permet d'en apprendre plus sur notre astre mais aussi de formaliser une météo de l'espace. Car ces tempêtes géomagnétiques peuvent durement impacter les systèmes de communication et les équipements électroniques.

La prédiction des épisodes de tempêtes solaires sera également suivie pour protéger les astronautes des radiations durant les missions du programme Artemis de retour sur la Lune et ceux présents à bord de la Station Spatiale Internationale et des futures stations orbitales privées qui lui succèderont.

En attendant, des aurores boréales devraient encore se manifester dans les mois à venir, même si l'intensité des tempêtes géomagnétiques va aller en diminuant, réduisant le périmètre de visibilité de ces phénomènes naturels.