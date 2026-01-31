Pour la première fois, des scientifiques ont pu observer en direct les mécanismes précurseurs qui déclenchent les colossales explosions d'énergie de notre étoile.

Ces phénomènes, connus pour libérer des quantités phénoménales de radiations électromagnétiques, étaient jusqu'ici compris dans leurs grandes lignes, mais leur déclencheur initial restait une énigme.

Grâce à une observation opportune le 30 septembre 2024, le voile se lève enfin sur ce mystère.

La reconnexion magnétique, un moteur connu mais un démarrage mystérieux

Les chercheurs savent depuis longtemps que les éruptions solaires sont le fruit d'un processus appelé reconnexion magnétique. Lorsque des lignes de champ magnétique opposées, enchevêtrées dans le plasma de la couronne solaire, se brisent et se reforment, l'énergie potentielle est brutalement convertie en énergie cinétique. Ce processus expulse du plasma à des vitesses vertigineuses.

Solar Orbiter avait déjà observé le pôle Sud du Soleil

Cependant, la séquence exacte d'événements qui amorce cette libération d'énergie massive demeurait une zone d'ombre pour les astrophysiciens.

L'observation détaillée de la phase précurseur d'une éruption était un défi technique majeur, nécessitant d'être au bon endroit, au bon moment et avec les bons instruments.

Solar Orbiter : témoin privilégié d'un effet domino cosmique

C'est la sonde spatiale Solar Orbiter, une mission conjointe de l'ESA et de la NASA, qui a fourni les données cruciales. En combinant les observations de quatre de ses instruments (EUI, STIX, SPICE et PHI), les scientifiques, menés par Pradeep Chitta de l'Institut Max Planck, ont pu reconstituer une séquence de 40 minutes précédant une éruption majeure. Ils ont assisté à un véritable effet domino.

Le processus débute par un enchevêtrement complexe de filaments magnétiques. De nouvelles torsades s'ajoutent, augmentant la tension jusqu'à ce que la structure devienne instable.

Credit : ESA / NASA / Solar Orbiter / EUI Team

De petites reconnexions, d'abord faibles mais rapides, se produisent, déclenchant une cascade d'événements de plus en plus violents. C'est cette amplification, cette avalanche magnétique, qui conduit finalement à l'explosion principale et à l'éjection de matière.

Des pluies de plasma et des implications pour la météo spatiale

Une des observations les plus fascinantes est le phénomène de pluie de plasma. L'énergie libérée chauffe le plasma dans les couches inférieures de l'atmosphère solaire.

Celui-ci s'élève, refroidit, puis retombe vers la surface sous forme de gouttes. Fait crucial, ce phénomène a été observé avant, pendant et après le pic de l'éruption solaire, confirmant que l'environnement était déjà déstabilisé par des événements mineurs et renforçant ainsi la théorie de l'avalanche.

Cette découverte est une curiosité scientifique...mais pas seulement. Comprendre le déclencheur des éruptions est essentiel pour la prévision de la météo spatiale, qui peut affecter nos satellites, les réseaux électriques et les astronautes. La question reste désormais de savoir si ce mécanisme d'avalanche s'applique à toutes les éruptions, sur notre Soleil comme sur d'autres étoiles.