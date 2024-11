Parmi les jeux de cartes traditionnels les plus emblématiques, le Solitaire semble toujours avoir la cote en France. Il est d'autant plus apprécié que ce jeu de cartes à un seul joueur de type réussite (ou patience) se décline en plusieurs variantes et a profité d'une présence de base dans le système d'exploitation Windows.

Initialement, un intérêt était d'aider à se familiariser au maniement de la souris et de diverses fonctions associées. C'est probablement moins le cas de nos jours, mais le Solitaire conserve toujours quelques qualités intrinsèques à faire valoir.

De la stratégie, de la réflexion, une difficulté à différents niveaux selon les variantes ou tout simplement un moment de détente, le jeu du Solitaire est en outre largement accessible grâce à une disponibilité en ligne, y compris pour jouer à un solitaire gratuit dans le navigateur sur ordinateur ou sur smartphone. Il existe aussi des applications dédiées sur mobile.

Vous pensiez que c'était le Poker ?

Alors que le Poker fait davantage parler de lui en raison d'une forte médiatisation et de la notion d'argent, ce n'est finalement pas une surprise si le Solitaire figure en tête de liste des jeux de cartes les plus populaires en France. C'est du moins un constat qui se base sur le moteur de recherche Google, avec une compilation de données et de tendances (Google Trends).

Une étude réalisée l'été dernier a également eu recours à des données de Solitaire.net et de la plateforme marketing Ahrefs pour corroborer les tendances dégagées. En matière de volume de recherches, la première place du jeu du Solitaire est incontestable.

Le total est d'environ 1,5 million de recherches par mois, quand son dauphin la Belote tombe à 114 00 recherches. Le podium est complété par le Tarot avec 73 000 recherches par mois. Avec une connotation plus élitiste, le Bridge est crédité de 47 000 recherches mensuelles. Le Poker est dans le top 5 avec 28 000 recherches par mois.

Une tendance nationale sans accent régional pour le Solitaire

Un point notable est qu'il n'y a pas de particularisme régional pour le jeu du Solitaire. Sa popularité se retrouve tant au niveau national que régional. C'est moins vrai pour la Belote ou le Tarot, respectivement davantage populaires à l'ouest et à l'est de la France hexagonale. Pour la Belote, il se dégage par ailleurs une plus grande popularité dans la ruralité.