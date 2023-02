Annoncé en 2019, Sons of the Forest était un jeu particulièrement attendu des joueurs et pour cause, il fait suite directe à The Forest, premier jeu d'envergure d'Endnight qui a connu un succès inattendu en 2018 après quatre années de développement.

Considéré comme un excellent jeu de survie à l'image de Rust ou ARK, le titre mise sur des mécaniques séduisantes, un bestiaire effrayant et une ambiance particulièrement angoissante.

Sons of the Forest met Steam à genoux

Sons of the Forest est finalement sorti sur Steam ce 23 février et le moins que l'on puisse dire, c'est que la plateforme ne s'attendait pas à un tel succès. Face à l'afflux des joueurs, les serveurs de Steam ont rapidement flanché et entre 19h et 21h, il était tout simplement impossible d'acheter le jeu sur Steam...

Le jeu serait déjà dans le Top 4 des jeux de survie les plus joués au cours des 30 derniers jours sur Steam. Dans les 24 premières heures de lancement, on a assisté à un pic de connexion de 650 105 joueurs en simultanée.

Sons of the Forest a déjà récolté près de 50 000 avis positifs et devrait rapidement évoluer. Les développeurs ont indiqué qu'il faudrait s'attendre à un accès anticipé de 6 à 8 mois avant de voir la version définitive arriver.