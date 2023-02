Valve a annoncé l'arrivée prochaine d'une fonctionnalité qui devrait faciliter la vie des utilisateurs dans bien des cas sur la plateforme Steam : le transfert de jeux.

Concrètement, si vous souhaitez actuellement installer un jeu sur un second PC ou un Steam Deck, Steam vous propose uniquement de retélécharger l'intégralité du contenu. On peut bien entendu toujours copier / coller le contenu du jeu et réassigner un nouveau dossier lors de l'installation, mais la plateforme s'échine malgré tout à retélécharger certains fichiers, et la procédure ne fonctionne pas du tout avec certains jeux.

Le transfert de jeux pour éviter les téléchargements

La situation est ainsi particulièrement agaçante pour les joueurs qui ne disposent pas d'un débit important, et sont alors contraints de patienter des heures ou des jours...

Dans la dernière version Béta de Steam, il devient possible de transférer des jeux via le réseau local. Dans un premier temps, l'option devrait surtout ravir les détenteurs de Steam Deck qui sont contraints d'opérer une valse des jeux sur leur machine pour composer avec les 512 Go de stockage disponibles... Mais au plus long terme, l'option devrait se montrer utile pour un grand nombre de joueurs.