La grande majorité des jeux proposés actuellement par Sony et ses studios sur PlayStation 5 se concentrent sur des expériences en solo et très largement orientées vers le narratif. En clair, les titres mettent en avant un scénario riche qui rapproche l'expérience de jeu de celui d'une histoire interactive dans laquelle l'action laissée au joueur ne sert qu'à faire progresser et dérouler l'aventure.

Situation idéale selon Sony pour proposer une nouvelle fonctionnalité expliquée dans un brevet intitulé "Content Streaming with gameplay launch".

PS5: vers des jeux proches de films DVD

Il s'agirait pour Sony de permettre aux joueurs de naviguer au sein d'un jeu vidéo à l'image de ce qui est proposé au niveau des menus et chapitres des DVD vidéo.

Cela nécessiterait en premier lieu d'avoir fini le jeu vidéo en question une première fois et d'avoir donc déjà bouclé une fois l'histoire ou le mode campagne. Puis, le joueur pourrait choisir de ne revivre que les parties qu'il préfère, comme cela est déjà proposé en partie dans Detroit Become Human.

Problème technique : puisque la fonction n'est pas nativement proposée au sein des jeux, il faudrait enregistrer toute la progression du joueur, et cela pourrait rapidement entrainer une saturation de l'espace de stockage disponible. Ce à quoi Sony a une solution toute simple : passer par le streaming du titre depuis des serveurs distants. On pourrait au choix, soit profiter à nouveau de passages clés sous la forme de cinématique en tant que spectateur, ou choisir de rejouer certains passages, manette à la main.