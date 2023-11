La console Playstation 5 de Sony va bientôt être proposée dans une nouvelle version plus compacte baptisée officieusement PS5 Slim même si cette dénomination ne semble pas être retenue par le groupe nippon et n'apparaît sur l'emballage qui porte seulement la mention PS5.

Pourquoi Slim ? Parce qu'elle sera plus compacte et un peu plus légère que la PS5 d'origine. La nouvelle console a commencé à apparaître sur certains marchés mais sera officiellement lancée durant le mois de novembre.

Credit : Linus Tech Tips

Après les premières images de son design externe qui confirme la taille plus réduite et une coque barrée d'un trait noir au lieu d'être unie, place au premier démontage de la nouvelle console, donnant une coque en deux parties au lieu d'une seule couvrant chaque face.

Dans les entrailles de la PS5 Slim

Les youtubeurs Dave2D et Linus Tech Tips ont déjà mis en pièce la PS5 Slim, révélant certains détails internes. La PS5 Slim conservera le même processeur Zen 2 / RDNA 2 d'AMD gravé en 6 nm de la dernière révision hardware (AMD Oberon Plus) et offrira ainsi des performances similaires, toujours accompagné de métal liquide pour faciliter l'évacuation de la chaleur.

La plate-forme matérielle ne change pas sur la PS5 Slim (Credit : Linus Tech Tips)

La différence de la nouvelle version se joue au niveau du système de refroidissement plus compact et légèrement modifié avec 5 caloducs au lieu de 4 et un nouveau ventilateur de 19 pales.

Ces petites évolutions permettent de refroidir plus efficacement la même base matérielle que précédemment et de réduire le volume de la coque. Le passage à une coque en deux parties facilite l'accès au disque optique, pour son montage ou son démontage.

Un système de refroidissement modifié

Et il faudra bien s'authentifier auprès de serveurs Sony, et donc disposer d'une connexion internet, à la première utilisation du disque optique, ce qui constitue une nouveauté sur ce modèle.

Le système de refroidissement de la PS5 Slim (Credit : Linus Tech Tips)

Avec une configuration matérielle similaire, la PS5 Slim consomme autant d'énergie que la version précédente mais, bonne nouvelle, elle est un peu moins bruyante, sauf au niveau du lecteur de disque, selon les mesures de Linus Tech Tips.

Globalement, la PS5 Slim utilisera donc la même base matérielle que la PS5 dans un format réduit, avec simplement une révision du système de refroidissement. La nouvelle PS5 Slim doit être lancée d'ici quelques jours.