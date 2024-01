Un " système de création de contenu spatialisé. " C'est ainsi que Sony présente un casque de réalité mixte (ou réalité étendue) et des contrôleurs pour une interaction avec des objets en 3D qui seront disponibles dans le courant de cette année 2024.

Il ne s'agit pas d'une émanation du PlayStation VR2 pour les joueurs et la console de jeu vidéo PlayStation 5. Du reste, le grand public n'est pas la cible et le nouveau système introduit par Sony ne fait ainsi pas figure de concurrent direct à l'Apple Vision Pro, dont la dénomination Pro est trompeuse.

Certes, Sony entretient le flou dans sa communication et n'est pas loin d'évoquer un ordinateur spatial à la manière d'Apple. Reste que Sony évoque également le métavers, et en particulier le métavers industriel dans le cadre d'un partenariat avec Siemens pour le lancement de son produit.

Avec OLED 4K et contrôleur annulaire

Le casque s'appuie sur une plateforme Snapdragon XR2+ Gen 2 de Qualcomm et dispose d'écrans micro OLED (1,3") du groupe avec définition 4K pour chaque œil. Il est équipé d'un total de six caméras et capteurs. Une fonctionnalité video see-through permet de voir à travers le casque.

Pouvant être utilisé de manière autonome, le casque de réalité mixte bénéficie d'un mécanisme de relevage de l'afficheur pour basculer de manière simple et rapide entre un espace virtuel et un espace physique, sans retirer l'appareil de la tête. Une technologie de split rendering permet de répartir la charge de travail entre le casque et un ordinateur.

Le système comprend un contrôleur annulaire afin de manipuler des objets dans des espaces virtuels, en plus d'un contrôleur de pointage dans la main dominante, tandis qu'un clavier peut rester à portée.

Un prix encore inconnu

Le casque de réalité mixte de Sony n'a pas de nom officiel. Outre davantage de caractéristiques techniques, d'autres inconnues sont une date précise de lancement et la question du prix. A priori, le ticket d'entrée devrait être élevé.

N.B. : Source images : Sony.