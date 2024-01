De manière assez inattendue, et alors que les regards se tournent du côté du CES qu'il boude traditionnellement, le groupe de Cupertino officialise la date de lancement de l'Apple Vision Pro qui avait été dévoilé en juin 2023.

Présenté par Apple comme un ordinateur spatial, le casque ou masque de réalité mixte sera commercialisé le 2 février prochain aux États-Unis. Vendu via les boutiques Apple Store physiques et en ligne, l'Apple Vision Pro sera même en précommande dès le 19 janvier.

Apple n'évoque pas d'autres pays que les États-Unis pour le lancement. C'est prévu, mais seulement pour plus tard dans le courant de cette année 2024.

Un ticket d'entrée à 3500 dollars

" L'ère de l'informatique spatiale est arrivée. L'Apple Vision Pro est l'appareil grand public le plus avancé jamais conçu. Son interface utilisateur révolutionnaire et magique va redéfinir la manière dont nous nous connectons, créons et explorons ", déclare Tim Cook.

C'est évidemment avec beaucoup d'enthousiasme que le patron d'Apple assure la promotion d'un produit qui pourrait marquer son héritage au sein du groupe (avec les autres générations de l'appareil qui suivront), au-delà des résultats financiers à son actif et du virage du côté des services.

La courte déclaration de Tim Cook souligne que c'est bel et bien le grand public qui est visé avec l'Apple Vision Pro, malgré son étiquetage Pro et sa mise en avant en matière de productivité, ainsi qu'un prix qui est confirmé à 3499 dollars pour le modèle de base avec 256 Go de stockage.

Avec des accessoires compris

Pour les personnes ayant besoin d'une correction visuelle, des inserts optiques Zeiss personnalisables seront proposés au prix de 149 dollars. Il n'est en effet pas possible de porter des lunettes avec l'Apple Vision Pro.

L'Apple Vision Pro sera livré avec plusieurs accessoires inclus, dont le Solo Knit Band et le Dual Loop Band pour l'ajuster à différentes tailles de tête, une batterie, un câble de charge USB-C et un adaptateur secteur USB-C.

Rappelons que l'Apple Vision Pro doit pouvoir être utilisé en étant branché à une prise, et un peu plus de deux heures avec sa batterie externe.

Du lourd technologiquement, mais une killer app ?

Équipée d'une puce Apple M2 associée à une puce R1 pour le traitement en temps réel des données et la diffusion des images avec une latence de 12 ms, l'Apple Vision Pro s'appuie sur une technologie micro-OLED et permet 23 millions de pixels sur deux écrans d'une définition 4K pour chaque œil.

Il dispose de 12 caméras, 5 capteurs et 6 micros. Deux haut-parleurs à double transducteur sont intégrés pour de l'audio spatial ambiant. Le son est adapté à l'acoustique d'une pièce. Pour éviter un effet d'isolement, une fonctionnalité EyeSight projette les yeux sur un écran OLED orienté vers l'extérieur quand une personne s'approche, et il est possible de la voir dans son environnement.

Hormis la productivité, cet environnement peut être du divertissement avec une expérience cinématographique immersive et le jeu vidéo avec Apple Arcade. Sachant que l'Apple Vision Pro fonctionne grâce à visionOS et peut bénéficier d'applications iPhone et iPad. Il suffit de regarder les applications pour les parcourir.

Que cela vienne d'Apple ou de développeurs tiers, reste qu'il faudra sans doute trouver des applications phares pour l'Apple Vision Pro. Du côté de la sécurité et de la confidentialité, une authentification Optic ID tire parti de l'analyse de l'iris de l'œil, et les données sont protégées par la Secure Enclave.

N.B. : Source images : Apple.