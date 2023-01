Le salon CES 2023 de Las Vegas a été l'occasion pour les groupes Sony et Honda, réunis dans une co-entreprise Sony Honda Mobility, de présenter Afeela, leur marque commune de véhicule électrique et connecté.

Un premier prototype a été présenté sur le salon qui n'a essentiellement révélé qu'un design de berline au style épuré dont les caractéristiques ne sont pas dévoilées. On trouvera tout de même une Media Bar à l'avant pour exprimer des intentions grâce aux phares.

Des dizaines de caméras embarquées

Le véhicule sera bardé de capteurs ultrasoniques, d'un radar à l'avant et d'un ensemble de 45 caméras réparties à l'extérieur et à l'intérieur. Les capteurs externes permettront d'assurer une conduite semi-autonome de catégorie 3 et plus généralement d'assistance à la conduite de catégorie 2+.

Pour ce faire, elle exploitera la plateforme Snapdragon Digital Chassis de Qualcomm, un ensembe de technologies gérant la connectivité, la conduite autonome, les interactions connectées avec d'autres véhicules ou l'infrastructure et le système de bord, avec une capacité de traitement de 800 TOPS.

Un intérieur riche en écrans

Dans l'habitacle, des caméras surveilleront l'état de vigilance du conducteur. L'intérieur se veut spacieux et riche en écrans, côté conducteur et côté passager, et capable d'offrir une expérience personnalisée et mixant monde réel et virtuel, avec l'appui de l'Unreal Engine d'Epic Games.

Sony Honda Mobility proposera aussi un service de mise à jour de l'Afeela via les réseaux cellulaires 5G. Le véhicule de série issu du prototype devrait être finalisé en 2025 et commercialisé début 2026.