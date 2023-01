Dérivée du concept ID.Aero, la Volkswagen ID.7 constitue le nouveau modèle haut de gamme dans la série de voitures électriques de la marque allemande et c'est au salon CES 2023 de Las Vegas qu'il se montre dans sa forme finale.

La berline électrique exploite la plateforme modulaire MEB (Modular Electric Drive Matrix), comme les autres modèles tout électriques ID, et veut en mettre plein la vue par ses innovations embarquées...et son camouflage électroluminescent pour le modèle montré sur le salon.

Jusqu'à 700 kilomètres d'autonomie

Avec 40 couches de peinture, dont plusieurs conductrices, la carrosserie compte 22 zones lumineuses contrôlables et pouvant même réagir à un système audio. Volkswagen garde ainsi encore secrètes les lignes finales et les détails de son véhicule.

Le design a été étudié pour optimiser la pénétration du véhicule dans l'air et améliorer son autonomie. L'air suit un cheminement du capot vers les ailes qui forme comme un rideau d'air et réduit les perturbations, contribuant à améliorer le coefficient de friction du véhicule.

La firme ne livre donc pas encore beaucoup de détails sur son nouveau fleuron, hormis les lignes générales de la berline et la promesse d'un autonomie de 700 kilomètres en cycle WLTP, ce qui suggère la présence d'une batterie imposante que trahit aussi le large empattement (écart entre les essieux) de 2,97 mètres.

Grande console de bord et affichage tête haute

Ce dernier permettra d'offrir un très vaste habitacle pour donner une impression de confort et de luxe renforcée par sa console de bord centrale de 15 pouces (38 cm) de diagonale en mode paysage et avec touches tactiles lumineuses.

Volkswagen évoque également un affichage tête haute en réalité augmentée et un système d'air conditionné avancé qui prépare l'habitacle (refroidi en été, chauffé en hiver) avant même que le conducteur soit à bord.

La Volkswagen ID.7 est destiné aux marchés chinois, nord-américains et européens. La version européenne sera produite sur le site d'Emden et fera son apparition durant le second semestre 2023.