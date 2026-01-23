Après une première tentative qui n'avait pas totalement convaincu avec les LinkBuds Open, la marque japonaise revient avec une proposition radicalement différente. Les LinkBuds Clip s'attaquent frontalement à un marché en pleine expansion, déjà occupé par des acteurs comme Huawei, Bose ou Shokz.

La promesse est celle d'un son riche et d'un confort optimal, sans jamais s'isoler de son environnement. Un pari qui s'appuie sur tout le savoir-faire technologique du géant de l'électronique.

Un design clipsable pour se faire oublier ?

Le maître-mot des LinkBuds Clip est l'ergonomie. Fini le design intrusif, place à une forme en C qui vient se fixer délicatement sur le pavillon de l'oreille, laissant le conduit auditif entièrement libre. Avec un poids plume de seulement 6,5 grammes par écouteur, ces nouveaux écouteurs sont conçus pour un port prolongé, sans fatigue ni pression. Une attention particulière a été portée à l'ajustement, avec des coussinets amovibles fournis pour s'adapter à toutes les morphologies d'oreilles et garantir un maintien stable, même pendant une activité sportive.

Malgré leur légèreté, la robustesse n'est pas oubliée. Les LinkBuds Clip bénéficient d'une certification IPX4, les rendant résistants à la transpiration et aux éclaboussures, un atout pour les sportifs. Le boîtier de charge, compact et reprenant le design de la série, n'est cependant pas étanche. Disponibles en plusieurs coloris (noir, crème, lavande et vert), ils misent sur une finition soignée pour séduire un large public.

Quelle expérience sonore pour un format ouvert ?

La grande question des formats ouverts reste la qualité audio. Sur ce point, Sony affirme avoir mis le paquet. Les LinkBuds Clip intègrent l'expertise de la série 1000X pour délivrer un son naturel et ample malgré l'absence d'isolation passive. La conception vise à minimiser les fuites sonores, un défaut souvent reproché à ce type de produit d'audio nomade. Pour les appels, deux microphones par écouteur, couplés à un capteur à conduction osseuse et une IA de réduction de bruit, promettent une clarté vocale optimale même dans des environnements bruyants.

L'expérience est enrichie par l'écosystème logiciel de la marque. On retrouve la technologie DSEE pour améliorer la qualité des flux audio compressés et la compatibilité 360 Reality Audio pour une immersion sonore personnalisée. L'application Headphones Connect permet d'accéder à un égaliseur 10 bandes et à trois modes d'écoute : Standard, Voice Boost pour amplifier les voix, et Sound Leakage Reduction pour limiter les fuites sonores dans les lieux calmes.

Connectivité et autonomie sont-elles au rendez-vous ?

Pensés pour un usage polyvalent et nomade, les LinkBuds Clip ne font pas l'impasse sur les fonctionnalités de productivité. La connexion multipoint est de la partie, permettant de basculer facilement entre un ordinateur et un smartphone. Sony a également intégré la compatibilité Bluetooth LE Audio, préparant le terrain pour de futures applications comme le partage audio Auracast. Un accès rapide à l'intelligence artificielle Gemini est également prévu via les commandes tactiles.

L'autonomie est un point fort, avec 9 heures d'écoute continue sur une seule charge, une performance solide pour cette catégorie. Le boîtier de transport étend cette durée à un total de 37 heures. Une fonction de charge rapide très pratique offre environ une heure d'utilisation après seulement trois minutes de charge. Positionnés à 200 euros, ils se placent dans le haut du panier, mais avec une fiche technique qui justifie leur ambition.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les Sony LinkBuds Clip sont-ils adaptés au sport ?

Oui, leur conception clipsable assure un excellent maintien, renforcé par des coussinets d'ajustement. De plus, leur certification IPX4 les protège efficacement contre la transpiration et les éclaboussures, ce qui les rend tout à fait adaptés à la plupart des activités sportives.

Quelle est la principale différence avec les premiers LinkBuds ?

La différence fondamentale réside dans le design. Les premiers LinkBuds (Open) avaient une forme d'anneau perforé qui se plaçait dans la conque de l'oreille. Les LinkBuds Clip adoptent un format en C qui se clipse sur le pavillon de l'oreille, laissant le conduit auditif totalement dégagé pour un confort non intrusif.

Peut-on personnaliser le son des LinkBuds Clip ?

Absolument. Via l'application Sony Headphones Connect, vous avez accès à un égaliseur personnalisable à 10 bandes pour ajuster la signature sonore à vos préférences. La technologie DSEE est également présente pour optimiser la qualité des fichiers audio compressés.