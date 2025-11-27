Le marché de la photographie sur smartphone est depuis quelques années le théâtre d'une course aux mégapixels. Alors que Samsung s'était imposé comme le fournisseur quasi exclusif des capteurs de 200 MP, équipant des appareils comme le Galaxy S25 Ultra, Sony se contentait de segments différents. Cette situation est sur le point de changer.

Sony Semiconductor Solutions officialise le LYTIA 901, son premier capteur d'image mobile de 200 mégapixels. Plus grand que ses concurrents directs, il intègre une IA pour le traitement du zoom et promet une plage dynamique améliorée. Les futurs fleurons d'Oppo et Vivo devraient être les premiers à l'adopter.

Une fiche technique qui mise sur la physique

Sony a officialisé le LYTIA 901, un capteur de type 1/1,12 pouce. Cette dimension le rend physiquement plus grand que son rival direct, l'Isocell HP2 de Samsung (1/1,3 pouce). Chaque pixel mesure 0,7 µm, un gain qui, bien que modeste sur le papier, se traduit par une surface de captation de lumière accrue.

Cette supériorité physique devrait théoriquement offrir des images plus propres, notamment en conditions de faible luminosité, avec un bruit numérique mieux maîtrisé et un flou d'arrière-plan (bokeh) plus naturel.

L'intelligence artificielle au cœur du capteur

La véritable innovation du LYTIA 901 réside dans son architecture. Sony a intégré un circuit de traitement d'image exploitant l'intelligence artificielle directement dans le capteur.

Cette puce gère le "remosaicing", un processus de conversion complexe nécessaire pour reconstituer une image haute définition à partir des pixels groupés par la technologie Quad-Quad Bayer Coding (QQBC).

Cette approche permet non seulement un traitement plus rapide, mais aussi une reproduction supérieure des détails fins lors de l'utilisation du zoom. Le zoom in-sensor de haute qualité jusqu'à 4x est ainsi promis, même en enregistrement vidéo 4K à 30 images par seconde.

Une plage dynamique et des performances de premier plan

Le LYTIA 901 combine plusieurs technologies pour optimiser la plage dynamique. Le DCG-HDR (Dual Conversion Gain) et un convertisseur analogique-numérique 12 bits travaillent de concert pour préserver les détails dans les zones sombres et lumineuses sur toute la plage de zoom.

S'y ajoute la technologie Hybrid Frame-HDR (HF-HDR), qui combine plusieurs expositions courtes pour dépasser les 100 dB de plage dynamique.

En termes de vidéo, le capteur supporte l'enregistrement en 8K à 30 ips et en 4K jusqu'à 120 ips. La production de masse ayant débuté, des rumeurs persistantes annoncent que l'Oppo Find X9 Ultra et le Vivo X300 Ultra seront parmi les premiers à en être équipés en 2026.

Reste à voir comment les constructeurs exploiteront cette nouvelle pièce maîtresse et si leurs algorithmes de traitement seront à la hauteur de son potentiel.