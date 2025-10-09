Dans une présentation inattendue, Sony et son partenaire AMD ont détaillé des avancées technologiques qui équiperont la future console de salon, probablement la PlayStation 6.

Mark Cerny, architecte principal de la PS5, et Jack Huynh d'AMD, ont confirmé que ces innovations, bien qu'encore au stade de la simulation, visent à redéfinir le rendu graphique dans les jeux vidéo d'ici quelques années.

De nouveaux composants pour la performance graphique

La stratégie repose sur l'intégration de matériel spécialisé pour alléger la charge du GPU principal.

AMD a ainsi présenté les Radiance Cores, de nouvelles unités dédiées au ray tracing et au path tracing en temps réel. A priori, il s'agit d'un équivalent des RT Cores de Nvidia. Leur fonction est de déchager les shader cores, leur permettant ainsi de se concentrer sur le reste de la scène graphique.

Parallèlement, le projet Amethyst introduit les Neural Arrays, un ensemble d'unités de calcul configurées pour partager et traiter des données afin de fonctionner ensemble comme un seul et même moteur d'IA.

L'IA va transformer l'upscaling sur PS6

L'upscaling par IA, déjà présent avec des technologies comme le FSR ou le PSSR, est aujourd'hui qualifié " d'incroyablement exigeant pour le GPU ". Pour surmonter cet obstacle, la nouvelle architecture fait appel à une accélération neuronale.

Les Neural Arrays permettront de " traiter une grande partie de l'écran en une seule fois ", ce qui générera des gains d'efficacité considérables.

Cette approche promet des modèles de machine learning plus complexes, moins de surcharge et une meilleure extensibilité pour les futures générations de technologies d'upscaling.

Une autre optimisation prévue

Une autre avancée concerne la gestion de la mémoire et de la bande passante. Sony prévoit de remplacer sa technique actuelle de compression par un système plus efficace baptisé Universal Compression.

Ce système est conçu pour évaluer et compresser toutes les données disponibles dans le GPU. Ce dernier pourra " fournir plus de détails, des fréquences d'images plus élevées et une plus grande efficacité ".

Une telle optimisation pourrait non seulement augmenter les performances maximales, mais aussi améliorer l'efficacité énergétique.