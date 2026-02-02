Alors que la PS5 continue sa carrière, un brevet déposé par Sony et repéré par le leaker David Kowalski vient secouer les certitudes des joueurs. Le document décrit un projet radical : un contrôleur sans boutons physiques, où toutes les commandes seraient gérées par une surface interactive.

Délire d'ingénieur ou véritable coup de génie, cette idée montre que le constructeur japonais prépare déjà activement la prochaine génération de consoles.

Comment fonctionnerait cette manette sans boutons ?

L'idée centrale repose sur une manette tactile intelligente qui remplacerait les touches mécaniques par des zones d'interaction dynamiques. Grâce à des capteurs optiques et capacitifs, la manette détecterait non seulement le contact mais aussi la proximité des doigts pour afficher des commandes virtuelles là où c'est nécessaire. Fini le débat sur la position des joysticks : chaque joueur pourrait placer les siens où il le souhaite.

Le système irait plus loin en s'adaptant en temps réel à la prise en main, même si elle change en pleine partie. La manette analyserait l'historique des zones touchées et utiliserait des points d'ancrage pour corriger une éventuelle dérive des doigts. Elle prendrait aussi en charge des gestes spécifiques (taper, glisser, pincer) et permettrait de créer des profils personnalisables, à l'image de la DualSense Edge, pour s'adapter à chaque style de jeu.

Quels seraient les avantages concrets pour les joueurs ?

L'un des axes majeurs de cette technologie est l'accessibilité. Une telle manette permettrait d'adapter entièrement la taille et la répartition des commandes pour les joueurs à dextérité limitée, ou même de regrouper les contrôles d'un côté pour jouer à une main. Cette approche permettrait de créer des configurations uniques avec des boutons virtuels sur mesure.

L'autre avantage clé est la personnalisation extrême. Le brevet évoque une reconnaissance automatique de l'utilisateur basée sur sa façon de tenir la manette. Une fois le joueur identifié, le contrôleur chargerait instantanément ses réglages, offrant une expérience fluide et sur mesure, que ce soit à la maison ou dans une salle de jeu.

Ce projet de manette verra-t-il vraiment le jour ?

Il faut garder la tête froide : un brevet n'est pas une annonce de produit. Sony dépose régulièrement des idées exploratoires qui restent au stade de simple concept, comme des IA capables de jouer à votre place ou des systèmes de censure en direct. Cette manette sans bouton pourrait donc ne jamais être commercialisée.

Le principal obstacle serait de convaincre les joueurs habitués au retour tactile franc des boutons traditionnels. Pour les puristes et les compétiteurs, l'absence de clic et de repère physique pourrait être un frein majeur. La question de la fiabilité et de la latence sera également cruciale pour espérer séduire. Ce projet s'inscrit dans une réflexion à long terme qui concerne la future console, la fameuse PS6, dont la sortie, initialement pressentie pour 2027, pourrait être décalée à cause de la hausse des prix de la RAM.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette manette est-elle prévue pour la PS5 ou la PS6 ?

Pour le moment, il ne s'agit que d'un brevet exploratoire. Il n'est associé à aucun produit commercial annoncé. Cependant, par sa nature innovante, il est plus probable qu'une telle technologie soit envisagée pour une future génération de console comme la PS6, plutôt que pour la PS5 actuelle.

L'absence de boutons physiques est-elle un vrai problème ?

Pour de nombreux joueurs, oui. Le retour haptique, le "clic" d'un bouton mécanique, est une information sensorielle essentielle pour la précision, la réactivité et l'immersion, particulièrement dans les jeux compétitifs. Convaincre cette base de joueurs sera le plus grand défi de Sony si ce projet se concrétise.

Qui a découvert ce brevet ?

La découverte de ce brevet est attribuée au leaker David Kowalski (@xleaks7) ainsi qu'au site Sudoku-Online.pro, qui ont relayé les documents officiels déposés par Sony Interactive Entertainment.