La jeune marque Plaud lance le NotePin S, une version améliorée de son enregistreur IA, dotée d'un bouton physique pour un contrôle plus fiable.

L'écosystème s'élargit également avec Plaud Desktop, une application pour Mac et PC capturant discrètement l'audio des réunions en ligne, unifiant ainsi les notes physiques et virtuelles. Le tout est présenté au CES 2026.

Dans le secteur en pleine croissance des objets connectés dédiés à l'intelligence artificielle, Plaud s'était déjà fait un nom avec son premier NotePin en 2024.

Ce petit appareil portable, conçu pour enregistrer des conversations et en générer des résumés, répondait à un besoin croissant de capturer l'information à la volée.

L'entreprise, qui a déjà vendu plus de 1,5 million d'appareils, cherche désormais à consolider sa position en corrigeant les quelques frictions de ses premières versions.

Un bouton pour tout changer ?

Le nouveau Plaud NotePin S, vendu à 179 $, ressemble à s'y méprendre à son prédécesseur. Il conserve son design élégant en forme de gélule, son poids plume de 17 grammes et ses deux microphones MEMS capables de capter un son clair jusqu'à une distance de près de 3 mètres.

Cependant, une modification majeure vient corriger un point de frustration des utilisateurs : le remplacement du contrôle par pression (« squeeze ») par un bouton physique bien plus fiable.

Un appui long démarre ou arrête l'enregistrement, tandis qu'une pression courte permet de marquer un moment important, une fonctionnalité highlight jusqu'alors réservée aux modèles plus onéreux comme le Note Pro.

Plaud reconnaît ainsi que la simplicité et la certitude d'une action sont cruciales pour un appareil dont la fonction première est de ne rien manquer. Le pack inclut désormais tous les accessoires (clip, cordon, bracelet, pin magnétique) et l'appareil reste compatible avec le réseau Apple Find My.

Au-delà du physique : Plaud s'invite sur le bureau

La plus grande nouveauté n'est toutefois pas matérielle. Avec le lancement de Plaud Desktop, l'entreprise s'attaque frontalement aux outils de transcription pour les réunions numériques comme Otter.ai ou Fireflies.

Disponible gratuitement pour tous les possesseurs d'un appareil Plaud, cette application pour Mac et PC détecte automatiquement les appels sur des plateformes comme Zoom, Google Meet ou Microsoft Teams.

L'approche se veut discrète et respectueuse. Contrairement à ses concurrents, Plaud Desktop n'envoie pas de « bot » qui rejoint l'appel. L'enregistrement se fait nativement via l'audio du système, de manière sécurisée et sans intrusion visible pour les autres participants.

L'application supporte également les entrées multimodales, permettant d'ajouter des images ou du texte aux notes audio.

Un écosystème unifié pour l'avenir des notes

En combinant le NotePin S pour les interactions en personne et Plaud Desktop pour les échanges en ligne, Plaud tisse la toile d'un écosystème complet. Toutes les captures, qu'elles proviennent du gadget portable ou de l'ordinateur, sont centralisées et synchronisées dans le même compte, accessibles via les applications mobiles, web ou de bureau. C'est une étape majeure pour simplifier la prise de notes au quotidien.

Cette stratégie vise à créer une bibliothèque de connaissances personnelles et professionnelles sans couture.

L'enjeu pour Plaud est désormais de prouver que la qualité de ses transcriptions et résumés par IA peut rivaliser avec les acteurs établis du secteur. Le succès dépendra de la capacité de l'entreprise à transformer cette masse de données audio en informations véritablement actionnables pour ses utilisateurs.