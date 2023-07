Le Project Q a été officiellement annoncé par Sony au mois de mai 2023 et se positionne à mi-chemin entre un accessoire pour la console PS5 et une console portable.

Avec son affichage LCD 8 pouces 1080p entouré de deux manettes rappelant le design de la console PlayStation 5 et reprenant les fonctionnalités des manettes DualSense, il doit permettre de jouer à n'importe quel jeu hébergé sur la console en déporté gràce à la fonction Remote Play en WiFi.

S'il peut être utilisé comme une console portable pour jouer n'importe où à portée du réseau WiFi, c'est donc uniquement en lien avec les jeux installés sur console PS5, les services de cloud gaming n'étant pas accessibles depuis cet accessoire.

Accessoire de PS5 plutôt que console portable

Sony n'en a pas dit beaucoup plus sinon que le Project Q devrait être lancé avant la fin de l'année (on parle de novembre 2023) et n'aurait une autonomie que de trois à quatre heures.

Le prix n'est pas connu même s'il ne devrait pas être très élevé puisqu'il ne s'agit pas vraiment d'une console portable mais plutôt d'un compagnon avec écran déporté.

Si le groupe nippon a dévoilé des rendus de l'accessoire, les premières photos réelles supposées du Project Q ont commencé à émerger sur la Toile via l'utilisateur Twitter Zuby_Tech.

Un écran et une manette accolée ?

Elles montrent un appareil qui semble fonctionner avec une version modifée d'Android en coulisses, bien que la version exacte et les modifications apportées ne soient pas connues.

Sony Project Q ? Credit : @Zuby_Tech

Les images montrent une ébauche d'interface avec plusieurs icônes et un QR Code qui ne mène pour le moment à rien. On découvre aussi une partie des entrailles de du Project Q, une fois l'écran et la carte mère retirés.

Tout ceci n'inspire pas forcément trop confiance et reste encore très loin d'un éventuel retour de Sony dans les consoles portables.