La console de jeux Playstation 5 en a fini avec les pénuries de composants et les difficultés de production. Elle se vend désormais très bien et fait le bonheur du groupe Sony.

Avec plus de 30 millions de consoles vendues depuis ses débuts, la console de salon poursuit son chemin mais pourrait avoir besoin à terme de se relancer en proposant de nouveaux modèles, ou au moins de nouvelles variations.

Il y a cette rumeur d'une révision qui proposerait un disque optique amovible (le lecteur Blu-Ray) pour réduire les coûts et remplacerait le modèle original d'ici la fin de l'année.

Une PS5 Pro en préparation ?

Mais il y aussi le bruit plus lointain d'une évolution PS5 Pro qui revient régulièrement. Le site Insider Gaming affirme qu'elle est en développement et devrait voir le jour vers fin 2024, ce qui laisse encore un peu de temps.

Les détails concernant cette future console et sa nature Pro reste flous mais le site indique qu'il devrait y avoir un renforcement des performances en ray tracing. Une rumeur datant de 2022 évoquait déjà un doublement de performance en rasterisation et des performances plus que doublées en raytracing.

Déjà un horizon pour la PS6

Logiquement, une PS5 Pro devrait offrir une amélioration des performances sur presque tous les plans par rapport à la PS5 initiale mais rien de précis n'a encore émergé des quelques fuites à son propos.

Le même site Insider Gaming suggère également qu'une console Sony PS6 n'arrivera pas avant 2028 au mieux, laissant de la marge pour une ou plusieurs évolutions de la PS5.

La question qui se pose bien sûr est de savoir s'il y a un créneau pour une console PS5 Pro avant l'arrivée de la Next-Gen, après les problèmes initiaux du lancement de la PS5 qui ont forcément compliqué les ventes et sans devoir emmener trop vite les développeurs vers de nouveaux environnements hardware.