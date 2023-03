Le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft nourrit toujours une grande quantité d'inquiétude et de rancoeur chez Sony qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire capoter le deal.

Sony ne souhaite ainsi pas voir la franchise Call of Duty passer entre les mains de Microsoft. Et même si Microsoft a proposé à Sony de s'engager sur les 10 années à venir pour porter les prochains volets de la saga sur PlayStation, y compris sur le PlayStation Plus, Sony y reste encore opposée.

La guerre des rachats est lancée !

Pour démontrer la mauvaise foi de Sony, Microsoft a noué des partenariats avec Nintendo et Nvidia pour porter Call of Duty sur Switch et sur le GeForce Now. Acculé, Sony penserait désormais à une autre stratégie : contre-attaquer en mettant la main sur Take-Two Interactive.

Si Microsoft venait à valider le rachat d'Activision Blizzard, certaines sources internes à Sony évoquent la possibilité pour le japonais de tenter de racheter Take Two Interactive, et de faire de l'ensemble des jeux Rockstar Games des exclusivités PlayStation.

Le leaker Rythian partage l'information sur Twitter évoquant 3 sources qui se sont révélées fiables par le passé.

Reste qu'il n'est pas certain que Sony puisse véritablement mettre la main sur Take-Two qui a toujours souhaité rester indépendant par le passé et qui est actuellement valorisé à 20 milliards de dollars.

Comme toujours, ces informations sont a prendre avec précaution, d'autant que rien n'est encore joué du côté de Microsoft et Activision-BLizzard.