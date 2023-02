Microsoft fait des efforts et montre qu'il est possible pour la société de tendre la main aux autres acteurs du jeu vidéo. L'idée est d'aller dans le sens des critiques partagées par la CMA et la FTC qui vont à l'encontre du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, sous prétexte que le nouvel ensemble pourrait se retrouver dans une situation de force qui déséquilibrerait le marché.

Microsoft venait de signer avec Nintendo pour porter les prochains titres d'Activision sur la Switch, et désormais on apprend que Nvidia a également profité d'un accord avec le géant américain.

Après Nintendo, Microsoft signe avec Nvidia

Brad Smith a ainsi partagé la nouvelle avec la Comission européenne qui étudie toujours le rachat : un accord a été noué avec Nvidia pour proposer les jeux PC des Xbox Studios sur le service de Cloud Gaming GeForce Now.

Microsoft montre que sa stratégie est de viser plus large que sa propre plateforme Xbox et qu'il est plus avantageux d'aller chercher les joueurs sur l'ensemble des plateformes (PC, Chromebooks, Téléviseurs, consoles diverses). Microsoft évoque que le partenariat permettrait de toucher plus de 150 millions d'utilisateurs supplémentaires.

Les deux annonces visent à apaiser les régulateurs d'une part, tout en pointant du doigt Sony qui depuis l'annonce du rachat a pointé du doigt la licence Call of Duty. Microsoft explique depuis le début de l'affaire que Call of Duty n'est qu'un prétexte et il devient de plus en plus évident que les refus de Sony à valider les propositions et mains tendues de Microsoft valident l'idée du prétexte qui vise plus globalement à ralentir la progression de Microsoft sur le marché du vidéo.