Les premiers indices étaient apparus en février dernier et anticipaient déjà un lancement sur le mois de mai. C'est désormais officiel : Sony va dévoiler son nouveau casque audio couvrant WH-1000XM6 ce 15 mai 2025.

Cette gamme est une référence dans le secteur grâce à ses qualités audio mais aussi à son système de réduction de bruit active (ANC) de haute qualité. Le précédent casque WH-1000XM5 date tout de même de 2021 et il devenait temps de mettre à jour les caractéristiques du produit.

ANC renforcée, belle autonomie

Les quelques informations tirées de la documentation technique de la FCC suggère un léger redesign des oreillettes et des coussinets pour plus de confort et de robustesse dans le temps, ains que la possibilité d'une utilisation aussi bien filaire que sans fil.

Une indiscrétion issue de la documentation de la FCC (source : The Walkman Blog)

Des caractéristiques diffusées en avance via une page Amazon ont déjà apporté un éclairage sur les nouveautés, avec en particulier l'intégration d'une nouvelle puce dédiée QN3 pour la réduction de bruit et le traitement audio intelligent. Ces deux fonctionnalités pourraient connaître une forte amélioration face à la puce QN1 du modèle précédent.

Les grandes fonctions seront toujours présentes comme l'adaptation dynamique de l'ANC, le son spatial, la possibilité de filtrer les fréquences lors de conversations, la réduction du bruit du vent lors des appels...

Le nouveau casque WH-1000XM6 devrait assurer jusqu'à 30 heures d'autonomie en écoute sans fil, avec un système de charge rapide assurant plusieurs heures de fonctionnement avec quelques minutes seulement de charge.

Un tarif premium ?

Le casque audio supporte la connexion sans fil Bluetooth 5.3 avec possibilité de connexion multipoint et se recharge en USB-C. L'arceau est pliant et le gadget affiche un poids de 245 grammes.

Reste la question du prix. En tant que produit haut de gamme, le casque Sony WH-1000XM6 pourrait tutoyer les 400 euros mais il faudra attendre la confirmation officielle la semaine prochaine.