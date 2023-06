Un peu après la bataille par rapport à la concurrence, la 5G a fait son arrivée pour Sosh. La concrétisation tardive d'une promesse pour la filiale à bas prix et sans engagement d'Orange qui a introduit mercredi un forfait 140 Go 5G proposé à 20,99 € par mois. Bénéficiant de la couverture réseau 5G d'Orange, il n'est pas bridé en matière de débits.

L'annonce a cependant été émaillée d'une polémique pour laquelle Sosh plaide l'erreur technique. En cause, une différence de traitement entre les nouveaux clients et les anciens clients. Ces derniers se sont sentis lésés et non récompensés de leur fidélité.

" Tous les clients Sosh pourront bien bénéficier du nouveau forfait 5G 140 Go à 20,99 € par mois en changement d'offre. Notre souci technique est en cours de résolution ! ", a finalement indiqué Sosh, plusieurs heures après le lancement de son nouveau forfait 5G.

Un souci technique ?

L'argument du souci technique peut laisser dubitatif, sachant que l'offre a été explicitement annoncée réservée pour toute nouvelle souscription, en soulignant qu'elle n'est pas valable pour les clients mobile Orange ou Sosh en changement d'offre.

C'est davantage un rétropédalage qui a été opéré par Sosh et Orange, dont les recrutements d'abonnés sur le mobile n'ont pas été au mieux ces derniers temps après une hausse des prix. La marque Sosh a perdu des abonnés sur le dernier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023.

À noter que " l'erreur technique " n'a toujours pas été corrigée dans la communication sur le site de Sosh. Par ailleurs, s'il est fait machine-arrière pour les anciens abonnés de Sosh en changement d'offre, ce n'est pas le cas pour les abonnés Orange.

Autre point à mentionner, les clients Sosh du forfait 70 Go vont bénéficier de la 5G sans changement de prix (25,99 € par mois) et des autres caractéristiques de ce forfait.