Commençons avec la Corsair M65 RGB ULTRA sans fil.

Elle est dotée de la technologie sans fil SLIPSTREAM qui assure des vitesses de transmission inférieures à 1 ms.

Le capteur optique CORSAIR MARKSMAN affiche une résolution native de 26 000 DPI, un suivi de 650 IPS et une accélération allant jusqu’à 50 G avec réglage de la sensibilité par palier d’1 DPI.



Les switchs optiques produisent des réponses ultra-rapides et précises, et ils sont certifiés pour 70 millions de clics.

Un gyroscope à six axes est combiné à un accéléromètre pour réduire considérablement la distance de décollage et améliorer la précision du suivi lors du repositionnement de la souris. Le gyroscope est configurable pour détecter les mouvements d'inclinaison, permettant ainsi de mapper les commandes de manière intuitive.

La souris sans fil Corsair M65 RGB ULTRA est en promotion à 89,99 € au lieu de 129,99 € (prix officiel), soit une remise de 31% sur Amazon.







D'autres souris gaming affichent des remises, à savoir :







