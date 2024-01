Commençons par la souris gaming sans fil Razer DeathAdder V2 Pro.

Elle présente des prises latérales en caoutchouc moulées par injection assurant des mouvements sûrs et sa molette offre un retour précis.

Profitez d'une transmission à haute vitesse, d'une faible latence de clic et d'une connexion fluide et stable grâce à la technologie Razer Hyperspeed Wireless.

Le capteur optique Razer Focus+ dispose de 20 000 DPI et d’une précision de résolution de 99,6%.

Son switch optique de 2ème génération assure un plus grand retour tactile et un temps de réponse de 0,2 ms.

La souris propose 3 modes de connexion : jusqu’à 120 heures via Bluetooth, jusqu’à 70 heures via Razer HyperSpeed Wireless pour les jeux à faible latence, ou branchée à son câble Razer Speedflex pour continuer à jouer pendant la charge.

5 profils stockés vous donnent accès à des raccourcis, des macros, etc.

La souris gaming sans fil Razer DeathAdder V2 Pro est en solde à 57,69 € au lieu de 149,99 €, soit une remise de 62% sur Amazon.







Continuons avec le SSD interne Crucial P3 Plus M.2 PCIe Gen4 NVMe 4To.

Jusqu’à 43% plus rapide que les SSD NVMe Gen3, il offre jusqu’à 4800Mo/s de lectures séquentielles, et une lecture/écriture aléatoire de 650K/800K IOPS.

Son MTTF a été évalué à plus de 1,5 million d’heures, pour une longévité et une fiabilité prolongées.

Le SSD interne Crucial P3 Plus M.2 PCIe Gen4 NVMe 4To est au prix exceptionnel de 199,99 € avec le coupon de 20 € disponible sur Amazon. Le prix de base annoncé sur le site officiel est de 649,19 €.







Enfin, terminons avec la tablette Xiaomi Mi Pad 5 256Go.

Elle est dotée d'un grand écran lumineux de 11 pouces WQHD+ (1600 x 2560) 120Hz avec capteur de lumière ambiante pouvant afficher plus de 1 milliard de couleurs. La tablette prend également en charge DCI-P3 et Dolby Vision.

On trouve 6 Go de RAM et un stockage de 256 Go, ainsi qu'un processeur Snapdragon 860 octa-core gravé en 7nm pouvant aller jusqu'à 2,96 GHz.

La tablette intègre également une batterie haute capacité de 8 720 mAh, 4 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos ainsi qu'une caméra arrière de 13MP et une caméra frontale de 8MP.

La tablette Xiaomi Mi Pad 5 256Go est à 228,64 € avec la réduction + le coupon vendeur de 10 €, soit une remise totale de 32% sur AliExpress. Livraison gratuite de France sous 3 jours.







À découvrir également sur GNT :