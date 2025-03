On commence avec la souris gaming sans fil Logitech G502 X.

Son capteur HERO 25K garantit une précision extrême jusqu’au sub-micron, sans lissage, filtrage ni accélération. La connectivité sans fil LIGHTSPEED a été améliorée, avec un taux de réponse 68 % plus rapide que la génération précédente, assurant une fiabilité maximale.

Les boutons LIGHTFORCE hybrides optiques-mécaniques offrent une réactivité et une précision exceptionnelles. La molette double mode redessinée permet de passer d’un défilement hyper rapide à un mode plus précis, avec deux boutons supplémentaires entièrement personnalisables.

Le bouton DPI-shift amovible et réversible s’adapte à chaque style de jeu pour une expérience encore plus sur mesure. La G502 X est également compatible avec la recharge sans fil POWERPLAY, assurant une autonomie illimitée sans interruption.

Retrouvez la Logitech G502 X sans fil en blanc à 66,69 € avec le code ASFR008 ou en noir à 75,69 € avec le code ASFR008 sur AliExpress avec livraison gratuite.



